Precio de Netflix en agosto de 2026: cuánto cuesta cada plan

El valor de cada plan de Netflix

Netflix continúa siendo una de las plataformas de streaming más utilizadas en Argentina y, al comenzar agosto de 2026, mantiene sin cambios los valores de sus distintos planes de suscripción. Aunque en otros mercados ya se aplicaron nuevos aumentos, la compañía todavía no confirmó una actualización de precios para los usuarios argentinos.

No obstante, el costo final del servicio sigue dependiendo del valor del dólar y de los impuestos que gravan los consumos digitales, por lo que el importe abonado puede variar según el medio de pago utilizado.

Cuánto cuesta Netflix en agosto de 2026

Actualmente, Netflix ofrece tres planes de suscripción en Argentina:

Plan Estándar con anuncios: alrededor de $10.900 mensuales antes de impuestos.

alrededor de mensuales antes de impuestos. Plan Estándar (sin publicidad): cerca de $21.000 mensuales.

cerca de mensuales. Plan Premium: aproximadamente $28.800 mensuales.

Con los impuestos correspondientes, el monto final que pagan los usuarios puede ser superior al precio base informado por la plataforma.

Netflix: el precio que se paga cada plan

Qué incluye cada plan

Netflix mantiene un esquema de tres opciones de suscripción con diferentes prestaciones:

Estándar con anuncios: la alternativa más económica, con publicidad durante la reproducción y acceso a gran parte del catálogo.

la alternativa más económica, con publicidad durante la reproducción y acceso a gran parte del catálogo. Estándar: permite ver contenido sin anuncios, con mejor calidad de imagen y reproducción simultánea en más de un dispositivo.

permite ver contenido sin anuncios, con mejor calidad de imagen y reproducción simultánea en más de un dispositivo. Premium: ofrece calidad Ultra HD (4K), audio mejorado y la posibilidad de utilizar varias pantallas al mismo tiempo.

Además, continúa vigente el sistema que limita el uso compartido de cuentas fuera del mismo hogar y permite incorporar miembros adicionales mediante un pago extra.

Netflix dejará de funcionar en algunos televisores

Además de los precios, agosto llega con una novedad para algunos usuarios: desde el 31 de julio, Netflix dejó de brindar soporte a determinados televisores inteligentes y dispositivos antiguos que ya no cumplen con los requisitos técnicos de la plataforma.

La decisión responde a las actualizaciones de seguridad y rendimiento que incorpora el servicio para mejorar la reproducción de contenido y proteger la información de los usuarios.

Entre los equipos que podrían perder compatibilidad se encuentran:

Smart TV Samsung con sistema Orsay OS .

con sistema . Modelos antiguos de LG sin versiones modernas de webOS .

sin versiones modernas de . Algunos televisores Sony Bravia con software propietario basado en Linux.

con software propietario basado en Linux. Equipos Panasonic VIERA de generaciones anteriores.

de generaciones anteriores. Apple TV de primera, segunda y tercera generación.

En estos dispositivos, la aplicación puede dejar de actualizarse, presentar errores al abrirse o desaparecer por completo del menú del televisor.

Cuánto cuesta Netflix

¿Habrá un aumento de Netflix?

Por el momento, Netflix no anunció nuevos incrementos para Argentina. Sin embargo, la empresa continúa ajustando sus tarifas en distintos mercados internacionales, por lo que no se descartan futuras actualizaciones en el país durante los próximos meses. Mientras tanto, los usuarios seguirán abonando los valores vigentes para cada uno de los planes disponibles.