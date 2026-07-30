Cuáles fueron los 3 alimentos que comió Brad Pitt para filmar "Troya", la exitosa película

Brad Pitt en la película "Troya". (Crédito de foto: Warner Bros)

Antes de transformarse en uno de los rostros más icónicos del cine internacional, Brad Pitt atravesó etapas en las que sus hábitos diarios distaban bastante de la disciplina saludable. En la década de los años noventa, antes de asentarse definitivamente en el estrellato, el actor confesó haber vivido momentos de descuido en los que se despertaba, fumaba en pipa y tomaba hasta cuatro gaseosas por día sin ingerir alimento.

Sin embargo, a medida que su carrera despegaba y los personajes exigían mayor presencia en pantalla, la necesidad de un cambio se volvió inevitable. La prueba de fuego para su estado físico llegó al aceptar encarnar al mítico guerrero Aquiles en la película Troya (2004), un papel que requirió una transformación radical en su alimentación y entrenamiento.

Los tres alimentos clave de su dieta para "Troya"

Para ponerse en la piel de Aquiles a los 40 años, Pitt entrenó bajo la dirección del reconocido preparador físico Duffy Gaver. El reto no solo consistía en aumentar el volumen muscular, sino en lograr una definición atlética impresionante y la resistencia necesaria para soportar largas jornadas de rodaje vistiendo pesadas armaduras. La estrategia nutricional se redujo a una dieta sumamente estricta basada en tres pilares esenciales: pollo, brócoli y arroz integral.

Pollo: le brindó las proteínas magras indispensables para el desarrollo y la construcción muscular.

Arroz integral: aportó carbohidratos complejos de absorción lenta para mantener sus niveles de energía estables.

Brócoli: sumó fibra, antioxidantes y micronutrientes clave.

Además de este plan estricto, el actor debió abandonar por completo el cigarrillo, ya que el consumo de tabaco le impedía sostener el aire y la intensidad exigida durante las coreografías de combate.

Brad Pitt. (Crédito de foto: Vittorio Zunino Celotto)

¿Qué hace ahora Brad Pitt?

Brad Pitt se mantiene activo tanto frente como detrás de las cámaras. A sus 61 años, continúa consolidado como uno de los productores más influyentes de Hollywood mediante su firma Plan B Entertainment, con la que desarrolla proyectos cinematográficos de gran escala, como su reciente película ambientada en el universo de la Fórmula 1. Además de su intensa labor en el cine, Pitt diversificó sus intereses hacia el mundo del diseño y la moda con su marca de ropa God's True Cashmere.

En el plano personal, tras la separación con Angelina Jolie, el vínculo de Brad Pitt con sus seis hijos sufrió un paulatino distanciamiento. Maddox, Zahara, Shiloh y recientemente Vivienne retiraron legalmente el apellido paterno, argumentando motivos personales y sucesos dolorosos durante su infancia.