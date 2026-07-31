Después de casi tres años de búsqueda, la Justicia federal logró encontrar en Venezuela a M.G.S.A., la niña desaparecida de cinco años que era intensamente buscada desde agosto del 2023 en el marco de una causa por presunta sustracción, retención y ocultamiento de una menor.

La nena santafesina fue encontrada junto a su mamá, identificada como F.A.S., en la ciudad de Barinas, la capital del estado venezolano homónimo. El hallazgo fue posible gracias al trabajo conjunto de la Unidad Fiscal Santa Fe, Interpol y las autoridades judiciales y de protección de la niñez de Venezuela.

Mientras la causa penal continúa su curso, la prioridad de las autoridades es avanzar con las gestiones necesarias para concretar la restitución internacional de la niña y garantizar su regreso a Argentina.

La denuncia del padre, el punto de inicio de una búsqueda internacional

La investigación se inició el 25 de agosto del 2023, cuando el padre de la menor denunció su desaparición en la ciudad de Santa Fe. Meses más tarde, en septiembre del 2024, el expediente pasó al fuero federal y quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal Santa Fe.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la mamá habría trasladado a la niña fuera del territorio argentino sin la autorización del padre y habría impedido el contacto entre los dos desde, al menos, el 23 de agosto del 2023.

Los investigadores consideran que se enmarcan en el delito de sustracción, retención y ocultamiento de un menor, motivo por el que la causa penal continúa abierta mientras se desarrolla el proceso de restitución.

El hallazgo se produjo después de que una persona aportara información clave sobre el posible paradero de la mujer y la nena. Ese dato fue canalizado por Interpol, que coordinó tareas entre sus oficinas de Buenos Aires y Caracas para verificar la información y confirmar el domicilio donde finalmente fueron halladas.

El trabajo conjunto entre Argentina y Venezuela

Tras establecerse la ubicación de la menor, tuvo intervención la Fiscalía Séptima del Ministerio Público venezolano junto con el organismo local de protección de la infancia. Según informó el Ministerio Público Fiscal, durante el tiempo que estuvo fuera del país la nena estuvo en situación de vulnerabilidad, por lo que las autoridades subrayaron la necesidad de acelerar las medidas destinadas a garantizar su regreso al país.

La Unidad Fiscal Santa Fe le solicitó en simultáneo a la Interpol la emisión de una Notificación Azul sobre la mamá de la menor. Este tipo de alerta internacional tiene como objetivo obtener información sobre su residencia, verificar si utilizó otras identidades y reunir datos que contribuyan al avance de la investigación penal.

La fiscalía trabaja con la Cancillería argentina para llevar adelante el procedimiento de restitución internacional. El objetivo es que la niña pueda volver al país con las condiciones de protección que establece la normativa vigente y cuanto antes.