Conmoción en Telefe: una de sus figuras fue denunciada por presunto abuso sexual.

La denuncia por presunto abuso sexual infantil presentada contra Thiago Medina generó una fuerte repercusión en las últimas horas. Según dio a conocer el periodista Matías González, una prima del famoso formalizó la denuncia este jueves 30 de julio en la comisaría 43.

La existencia de la denuncia fue revelada en el programa LAM. Allí señalaron: "Estamos hablando de Thiago Medina, su prima L. hizo la denuncia hace minutos por abuso sexual, un hecho sucedido cuando ella tenía 13 años aproximadamente". La joven tendía ahora 19 años.

En el mismo ciclo, la panelista Pilar Smith aseguró que el ex participante de Gran Hermano estaba al tanto de la acusación, que desestimó. En ese contexto, Camila Medina, hermana del ex participante de Gran Hermano, salió a respaldarlo públicamente.

El accidente de Thiago Medina que conmocionó a todos

En la noche del viernes 12 de septiembre de 2025, Thiago chocó con su moto a un auto que intentaba doblar por la calle que él transitaba. La escena terminó con él en el suelo y el conductor del otro vehículo llamando a los servicios médicos, quienes lo trasladaron al Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

Allí se mantuvo en terapia intensiva durante varias semanas, con partes médicos que inicialmente eran poco favorables. Sin embargo, su fuerza de voluntad; el trabajo del equipo médico; el apoyo incesante de su familia (incluyendo a Daniela Celis, madre de sus hijas) y la cadena de oración constante, lograron que salga de su delicado cuadro y finalmente obtenga el alta luego de 28 días en el mencionado centro de salud.

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463