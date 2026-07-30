China plantea preocupación por restricciones comerciales de EEUU a Bessent y Greer: Xinhua

FOTO DE ARCHIVO. El viceprimer ministro de China, He Lifeng, pronuncia su declaración tras una reunión de alto nivel en la residencia estatal Diaoyutai en Pekín, China

​El viceprimer ministro chino, He Lifeng, habló el jueves por videollamada con ‌el secretario del ‌Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, durante la cual expresó su preocupación por las recientes restricciones comerciales impuestas por Washington, informó la agencia ​estatal china Xinhua.

Según ⁠Xinhua, ambas partes mantuvieron un diálogo "franco, ‌profundo y constructivo" y acordaron ⁠usar el mecanismo de ⁠consulta económica y comercial entre China y Estados Unidos para reforzar la comunicación, aumentar la ⁠confianza mutua y ampliar la cooperación.

Sin ​embargo, Pekín también expresó ‌su "profunda preocupación" por las ‌recientes restricciones comerciales y económicas impuestas por ⁠Estados Unidos a China, informó Xinhua.

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La semana pasada, Estados Unidos anunció nuevos aranceles del 10% y del 12,5% a ​productos ‌procedentes de 60 socios comerciales, debido a acusaciones de una aplicación laxa de las prohibiciones sobre el trabajo forzoso. A China se le ⁠asignó un gravamen del 12,5%.

El martes, el Gobierno del presidente Donald Trump dio a conocer prohibiciones que afectan a las importaciones de nuevos robots e inversores de potencia chinos, lo que llevó a Pekín a advertir ‌de represalias.

Tras alcanzar una tregua comercial a finales del año pasado para poner fin a su guerra arancelaria, las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos se habían mantenido ‌en gran medida estables.

Ambos países acordaron este año crear la Junta de Comercio para explorar ‌ámbitos en ⁠los que pudieran reducir los aranceles a mercancías valoradas en ​unos 30.000 millones de dólares.

Con información de Reuters