China plantea preocupación por restricciones comerciales de EEUU a Bessent y Greer: Xinhua

El viceprimer ministro chino, He Lifeng, habló el jueves por videollamada con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, durante la cual expresó su preocupación por las recientes restricciones comerciales impuestas por Washington, informó la agencia estatal china Xinhua.
Según Xinhua, ambas partes mantuvieron un diálogo "franco, profundo y constructivo" y acordaron usar el mecanismo de consulta económica y comercial entre China y Estados Unidos para reforzar la comunicación, aumentar la confianza mutua y ampliar la cooperación.
Sin embargo, Pekín también expresó su "profunda preocupación" por las recientes restricciones comerciales y económicas impuestas por Estados Unidos a China, informó Xinhua.
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La semana pasada, Estados Unidos anunció nuevos aranceles del 10% y del 12,5% a productos procedentes de 60 socios comerciales, debido a acusaciones de una aplicación laxa de las prohibiciones sobre el trabajo forzoso. A China se le asignó un gravamen del 12,5%.
El martes, el Gobierno del presidente Donald Trump dio a conocer prohibiciones que afectan a las importaciones de nuevos robots e inversores de potencia chinos, lo que llevó a Pekín a advertir de represalias.
Tras alcanzar una tregua comercial a finales del año pasado para poner fin a su guerra arancelaria, las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos se habían mantenido en gran medida estables.
Ambos países acordaron este año crear la Junta de Comercio para explorar ámbitos en los que pudieran reducir los aranceles a mercancías valoradas en unos 30.000 millones de dólares.
Con información de Reuters