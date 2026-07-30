La UE destina 3.470 millones de euros a Ucrania para comprar más drones y aviones de combate

La Unión Europea ha desembolsado 3.470 millones de euros (4.000 millones de dólares) a Ucrania para financiar la adquisición de más drones, misiles, sistemas de defensa aérea y aviones de combate Gripen de fabricación sueca, informó este jueves la Comisión Europea.
Este desembolso forma parte de un préstamo de 90.000 millones de euros aprobado por la UE a principios de este año.
• La Comisión abonó un primer pago de 3.200 millones de euros a Ucrania el 25 de junio para ayudar a la financiación del Gobierno del país.
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• La UE también transfirió 3.900 millones de euros el 30 de junio para la adquisición de drones y 1.100 millones de euros para la adquisición de material de defensa, lo que eleva el total de desembolsos con fines de defensa a 8.500 millones de euros, informó el jueves un portavoz de la Comisión a los periodistas.
• La UE prevé transferir 28.000 millones de euros para defensa antes de que termine este año, señaló el portavoz. "Así que va a ser de nuevo un verano muy ajetreado", añadió. (1 dólar = 0,8722 euros)
Con información de Reuters