Oficial: la UEFA se retira de todas las competencias FIFA si se concreta el plan de Infantino.

La máxima entidad que nuclea el fútbol de Europa prepara, por estas horas, un boicot casi sin precedentes en la historia contra la FIFA de cara al Mundial 2030. Es que la UEFA ya anunció oficialmente que se retirará de todas las competencias FIFA, si prospera la idea de Gianni Infantino de venderles una parte de los ingresos del torneo a algunos inversores privados.

La propia entidad del Viejo Continente confirmó en un comunicado, en sus canales oficiales, que las 55 Asociaciones Miembro de la UEFA han decidido darse de baja de todos los certámenes a modo de protesta por los planes del mandamás ítalo-suizo de la FIFA, conocido popularmente en inglés como "FIFA Forward Enterprise".

Después de haberse conocido oficialmente la idea de la máxima entidad de este deporte a nivel global, que cuenta con el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los miembros de la UEFA acordaron tomar en conjunto esta tajante e inédita determinación. Ello ocurrió luego de una llamada de emergencia que se concretó este mismo jueves 30 de julio del 2026, alrededor de las 14 horas del centro de Europa (las 9 de Argentina).

El comunicado oficial de la UEFA: se retira de todas las competencias FIFA si prospera la idea de Infantino

Oficial: la UEFA se retira de todas las competencias FIFA si se concreta el plan de Infantino.

La UEFA y sus 55 federaciones miembro permanecen unidas. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir la propiedad de la Copa Mundial y otras competiciones de la FIFA a inversores privados.

La Copa del Mundo no puede considerarse un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha construido a lo largo de generaciones gracias al trabajo de jugadores, selecciones nacionales y aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debería entregarse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta.

Resulta irresponsable e indefendible que una propuesta de tal trascendencia para el fútbol se haya concebido en secreto y se haya llevado al borde de su aprobación sin una consulta significativa con los responsables de la gestión del deporte. Esto no solo representa una profunda falta de liderazgo, sino también una abdicación del deber de la FIFA como garante del fútbol mundial.

Las federaciones nacionales de todo el mundo se enfrentan ahora a un ultimátum: aceptar la toma irreversible de las competiciones más importantes del fútbol o atenerse a las consecuencias. No se trata de una «decisión democrática», sino de un gobierno basado en la intimidación: un acto de coerción indigno de una institución encargada de la gestión del fútbol mundial.

Pero nuestra oposición va mucho más allá del procedimiento.

En el momento en que los inversores externos adquieren participaciones en las competiciones de la FIFA, el fútbol cambia para siempre. La rentabilidad comercial se convierte en una obligación permanente. Las expectativas de los inversores se transforman en una presión diaria. A partir de ese momento, cada decisión sobre el calendario internacional, cada decisión sobre los formatos de competición y cada decisión que moldea el futuro del fútbol ya no se rige por lo que más beneficia al deporte, sino por lo que más beneficia a los accionistas.

Este modelo no tiene cabida en el fútbol mundial. El futuro del fútbol no puede estar condicionado por las expectativas de quienes priorizan maximizar sus beneficios económicos. Tampoco pueden los intereses de las federaciones nacionales, las ligas, los clubes, los jugadores y los aficionados quedar subordinados a las ganancias de los inversores. El fútbol no puede hipotecar su futuro por dinero.

La postura de Europa es clara. Jamás legitimaremos este modelo. Nadie tiene la autoridad moral para vender aquello que simplemente custodia para la próxima generación.

Como resultado del debate de hoy, ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes, a menos que esta propuesta se haya abandonado en su totalidad y se hayan dado garantías vinculantes de que la FIFA nunca más abrirá su gobernanza ni sus competiciones a la propiedad privada.

Que nadie lo dude: la UEFA y sus federaciones nacionales se opondrán a estos planes con absoluta determinación.

Hay momentos en que las instituciones no son juzgadas por lo que están dispuestas a aceptar, sino por lo que se niegan a ceder. Este es uno de esos momentos.

Hay cosas demasiado importantes como para venderlas. La Copa Mundial de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, jamás estará a la venta.

El plan de la FIFA en los Mundiales que desató la furia de la UEFA desde Europa

Se trata de una una propuesta estratégica para crear una empresa filial comercial dedicada exclusivamente a centralizar, gestionar y potenciar los derechos audiovisuales, patrocinios, licencias y la venta de entradas de sus principales torneos, incluidos nada menos que la Copa del Mundo de Selecciones y el Mundial de Clubes.

El plan contempla vender entre un 20% y un 30% de esta nueva sociedad a inversores privados (como el fondo Thrive Eternal de Joshua Kushner y con la asesoría de JPMorgan), tasando el valor total de la filial en unos 20,000 millones de dólares.

Los puntos clave del proyecto:

Control institucional: La FIFA mantendrá el control mayoritario (al menos el 80% de las acciones) y la representación mayoritaria en el Consejo de Administración. La gobernanza del fútbol, reglamentos y calendarios seguirán bajo su órbita exclusiva.

La FIFA mantendrá el control mayoritario (al menos el 80% de las acciones) y la representación mayoritaria en el Consejo de Administración. La gobernanza del fútbol, reglamentos y calendarios seguirán bajo su órbita exclusiva. Financiamiento récord: Con los ingresos adicionales generados, la FIFA planea aumentar las distribuciones para sus 211 federaciones miembro. Promete subir la ayuda del programa FIFA Forward de los 8 millones de dólares actuales a 20 millones para el ciclo 2027-2030, sumando otros 20 millones adicionales mediante el nuevo fondo FIFA Fast-Forward para infraestructura.

Con los ingresos adicionales generados, la FIFA planea aumentar las distribuciones para sus 211 federaciones miembro. Promete subir la ayuda del programa FIFA Forward de los 8 millones de dólares actuales a 20 millones para el ciclo 2027-2030, sumando otros 20 millones adicionales mediante el nuevo fondo FIFA Fast-Forward para infraestructura. El rol de las federaciones: Las asociaciones nacionales no serán accionistas directas de FFE, sino beneficiarias del dinero inyectado. La FIFA ha fijado el 19 de septiembre de 2026 como fecha límite para que aprueben o rechacen la propuesta.

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