Dolor en la música electrónica: murió un DJ que marcó a toda una generación.

El mundo de la música electrónica está de luto. El productor y DJ francés Kavinsky, reconocido mundialmente por el éxito Nightcall y por haber sido uno de los máximos exponentes del synthwave, murió a los 50 años en París. La noticia fue confirmada este martes por la Fiscalía de la capital francesa, que informó que el artista fue hallado sin vida en su domicilio y que ya se inició una investigación para determinar las causas del fallecimiento. Hasta el momento, las autoridades señalaron que no existen indicios de una muerte en circunstancias sospechosas.

Nacido como Vincent Belorgey el 31 de julio de 1975, Kavinsky construyó una carrera marcada por una estética retrofuturista inspirada en los videojuegos, los autos deportivos y el cine de los años 80. Su alter ego, un piloto que regresa de la muerte tras un accidente automovilístico, se convirtió en parte inseparable de una identidad artística que influyó en toda una generación de productores electrónicos.

El fenómeno de Nightcall

Aunque ya era un nombre respetado dentro de la escena francesa, el salto definitivo llegó en 2010 con Nightcall. La canción, interpretada junto a Lovefoxxx (CSS) y coproducida por Guy-Manuel de Homem-Christo, integrante de Daft Punk, alcanzó una dimensión global tras formar parte de la banda sonora de la película Drive (2011), protagonizada por Ryan Gosling. Desde entonces, el tema se convirtió en un clásico de la música electrónica contemporánea y acumuló cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales.

Su primer álbum, OutRun (2013), terminó de consolidarlo como una de las figuras centrales del synthwave, un género que recuperó los sonidos analógicos y las atmósferas cinematográficas de los años 80. Casi una década después regresó con Reborn (2022), reafirmando la vigencia de un estilo que ayudó a popularizar.

Uno de sus últimos grandes momentos públicos ocurrió durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde interpretó una nueva versión de Nightcall junto a Phoenix y Angèle frente a millones de espectadores en todo el mundo. Esa actuación fue celebrada como un reconocimiento al enorme peso cultural que había adquirido su obra.

Tras conocerse la noticia de su muerte, comenzaron a multiplicarse los homenajes de músicos y referentes de la cultura francesa. Entre ellos estuvieron el presidente Emmanuel Macron y artistas como The Weeknd, quienes destacaron el impacto que tuvo Kavinsky en la música electrónica y en la expansión internacional del llamado "French Touch".