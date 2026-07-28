El Banco Central habilitó el pago de salarios en dólares a través de las cuentas sueldo gracias a la reforma laboral.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio un paso clave para implementar la reforma laboral sancionada en febrero al habilitar el pago de salarios en dólares mediante cuentas sueldo. La medida quedó formalizada este viernes con la publicación de la comunicación "A" 8460, que incorpora al dólar estadounidense como moneda permitida para depósitos en estas cuentas.

Hasta ahora, la normativa bancaria solo autorizaba acreditaciones salariales en pesos, pero con esta actualización, tanto empleadores como trabajadores podrán acordar cobrar y abonar remuneraciones en dólares, según precisaron fuentes oficiales. La medida responde a la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802, que modificó el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo para permitir el pago de salarios en moneda nacional o extranjera.

Sin embargo, por el momento no se espera una adopción masiva de esta modalidad. La mayoría de las operaciones en Argentina continúan realizándose en pesos, a pesar de que la economía tenga un carácter bimonetario. Además, las empresas enfrentan restricciones cambiarias vigentes que complican el uso del dólar para pagos laborales.

¿Cómo funcionarán las cuentas sueldos en dólares?

En cuanto al funcionamiento, la nueva normativa establece que los depósitos y extracciones en efectivo en dólares deberán realizarse obligatoriamente en la sucursal donde se abrió la cuenta sueldo. No obstante, también podrán efectuarse en otras sucursales, cajeros automáticos o terminales de autoservicio, siempre que la entidad bancaria cuente con disponibilidad operativa para manejar numerario en dólares.

Las cuentas sueldo pueden estar denominadas en pesos o en dólares estadounidenses.

El BCRA aclaró que la cuenta sueldo en dólares mantendrá la gratuidad para depósitos vinculados a la relación laboral, acumulando los importes no retirados sin límite de tiempo. En cambio, para montos que superen el salario, los bancos no estarán obligados a ofrecer este beneficio.

Esta reglamentación completa uno de los aspectos pendientes de la reforma laboral aprobada a principios de 2023, buscando dar mayor flexibilidad en la forma de pago de las remuneraciones. Sin embargo, el impacto real dependerá de la aceptación de trabajadores y empresas, así como de las condiciones cambiarias que rijan en el país en los próximos meses.

Por qué sube el dólar: el mercado definió cuándo va a llegar a $1.800 como dijo el vocero de Milei

Adrian Ravier, el vocero del presidente Javier Milei, admitió que el dólar podría llegar a tocar los 1.800 pesos "en los próximos meses". Aunque intentó llevar calma, lo cierto es que al pronosticar esto reconoció que el Gobierno espera una suba del tipo de cambio bastante más acelerada que lo que anticipa el mercado.

"Cuadruplicar el tipo de cambio significaría que hoy pasamos de 1.500 a 6.000 pesos", dijo Ravier el último jueves buscando despejar temores sobre esa posibilidad, y agregó que "si vamos al 2002, cuando el tipo de cambio pasó de 1 a 3 pesos, eso sería como pasar hoy de 1.500 a 4.500 pesos. Nadie ve ese escenario".

Sin embargo, el vocero del presidente Javier Milei, al ser entrevistado en el streaming ultraoficialista Carajo, admitió: "Ahora, que el tipo de cambio llegue 1.800 o 1.700 dentro de unos meses es una posibilidad".