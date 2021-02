Daft Punk anunció su final tras 28 años de historia.

El exitoso dúo parisino Daft Punk, responsable de llevar el house francés a la masividad y de algunos de los mayores éxitos del pop de las últimas décadas, se separó hoy con un enigmático video publicado en sus redes sociales.

Por medio de un video titulado “Epílogo” -extraído de su filme “Electroma”-, donde se ve a Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter con sus habituales cascos cubriendo sus rostros, paseando por un paisaje que parece marciano y luego explotando en pedazos, el grupo anuncia su final para luego mostrar una suerte de epitafio.

Consultada por la publicación, la representante del dúo, Kathryn Frazier, confirmó la noticia al sitio Pitchfork aunque no entregó razones del desenlace del proyecto. Formado en París en 1993 y escondido tras personajes robóticos desde 1999, Daft Punk consiguió construir un suceso sin dar entrevistas, descubrir sus rostros ni seguir las líneas habituales de promoción que impone la industria.

De la mano de “Homework” (1997), su contundente debut, descolló en la nutrida escena house francesa y con simples como “Da funk” y “Around the world” masificó la electrónica, un género que entonces era de nicho.

Volvieron en 2001 con 'Discovery', un disco también colmado de megahits globales como 'One More Time' o 'Harder, Better, Faster, Stronger', y que presentaron en directo disfrazados de robots, una puesta en escena que les acompañaría durante toda su carrera. Dos años después, cumplieron uno de sus sueños de la infancia al trabajar con el dibujante de manga Leiji Matsumoto en la película de animación 'Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem'.

Además de sus colaboraciones junto a estrellas como Pharrell Williams y The Weeknd, el dúo realizó la música de la película “Tron: el legado” (2010) y en 2013 lanzó "Random Access Memories", su última placa hasta ahora.

En esa clave cinematográfica habrá que ver si Daft Punk cumple con el compromiso de hacer sonar el filme "Occhiali Neri", nuevo largometraje de director italiano Dario Argento tras “Drácula” (2012).

Además, en 2017 abrieron una tienda en Hollywood, donde venden recuerdos y obras de arte, y que acoge una exposición de los diversos disfraces que el dúo ha usado a lo largo de los años.