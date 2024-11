Una ley clave se define en CABA y depende del voto radical

Enfermeros y enfermeras esperan que sea una jornada histórica en la Legislatura porteña.

La Legislatura porteña votará, este jueves, la Ley de Enfermería que tiene dos dictámenes: uno presentado por bloques opositores y que cuenta con el apoyo de las trabajadoras y trabajadores del sector, por la propuesta de incorporación de las enfermeras a la lista de profesionales de la salud y otro perteneciente al oficialismo, que propone la creación de un régimen especial para el rubro. Afuera del recinto, habrá una movilización de enfermeras y enfermeros, en el marco de un paro por 24 horas.

En 2018, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la ley 6.035, que regulaba la actividad de los profesionales de la salud porteños. Sin embargo, no reconocieron en ella a enfermeras y enfermeros que quedaron excluidos del régimen y ahora, entre optimismo e incertidumbre, esperan que los diputados porteños los amparen. "Tienen la oportunidad de hacer justicia este año. Esperamos que nos voten, pero también sabemos que el Gobierno está haciendo todo tipo de maniobras para comprar los votos", dijo a El Destape Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía y presidenta de la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE), quien aseguró que la ley no hizo más que "discriminar" al personal de enfermería al dejarlo "al margen".

Este portal se comunicó con el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires para consultar la postura del Gobierno porteño liderado por Jorge Macri, pero desde la cartera conducida por Fernán Quirós aseguraron que esperarán a la votación de esta semana.

El personal de enfermería porteño tiene un reclamo claro: que se los reconozca como profesionales de la salud. Ramírez explicó que, entre otras consecuencias, la exclusión de la enfermería de las 24 profesiones de salud impacta en el salario. "Es un trabajo del cual no se puede vivir trabajando 12 o 14 horas", contó y lamentó: "No nos reconocen los títulos, no nos reconocen los posgrados, no nos reconocen las especialidades". A pesar de que la Justicia les dio la razón a los enfermeros en dos ocasiones para que sean incluídos en la regulación, el Gobierno porteño insistió con las apelaciones contra el reclamo y ahora la resolución duerme en los despachos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. "La Justicia está esperando a ver qué pasa en la Legislatura", opinó Andrea Ramírez

Además, la presidenta de ALE subrayó que otra de las cuestiones por las que las y los trabajadores reclaman por su inclusión en las profesiones de salud son las capacitaciones profesionales, que en los rubros que figuran dentro de la ley 6.035 suponen seis horas semanales. "Con el tema de la capacitación, lo que quieren sacar en su propuesta es que toda la enfermería vaya teniendo etapas para tenerla, pero eso sería en años y en tandas", puntualizó al referirse al proyecto que impulsa el oficialismo y sentenció: "O sea, no es para todos".

Por este motivo, enfermeras y enfermeros de toda la Ciudad de Buenos Aires pararán este jueves, en una jornada en la que solamente se cubrirán los servicios esenciales de guardia y terapia. Además, se movilizarán a la Legislatura a las 11 de la mañana. "Convocamos a paro para concentrarnos en la Legislatura, para rodearla y que los diputados sepan que vamos a estar pendientes de su voto", concluyó la enfermera del Hospital Ramos Mejía.

Los dictámenes y el poroteo

El dictamen impulsado por el peronismo y la Izquierda, que cuenta con el apoyo de los trabajadores del rubro, propone modificar la ley 6.035 con el objetivo de incluir a la enfermería entre las profesiones de salud. "La incorporación de la Licenciatura en Enfermería al régimen de la Ley 6.035 significará reconocer la jerarquía legal, laboral y salarial que corresponde a los profesionales de la enfermería en condiciones de igualdad con el resto de los profesionales del Sistema de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", explica entre los fundamentos.

Una fuente de la bancada de Unión por la Ciudad, que es la más numerosa del recinto y forma parte de los bloques que proponen la inclusión de la enfermería, comentó a El Destape que el Poder Ejecutivo porteño "puede solucionar" las cuestiones por las que se opone a ese proyecto. "Estamos muy parejos. Si se sostienen todos los votos de todos los bloques que manifestaron apoyar, estaríamos apenitas arriba. Si alguno se abstiene o se ausenta, ganaría el oficialista", manifestó.

La gran duda está en qué hará el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), cuya jefa de bloque Manuela Thourte, se expresó a favor del proyecto opositor. Sin embargo, el hecho de que no todos los legisladores hayan firmado el dictamen, siembra y mantiene la incertidumbre sobre la votación. Gabriel Solano, legislador porteño del Partido Obrero, precisó en diálogo con este medio: "Hoy lo que está en duda es cómo va a votar el bloque del radicalismo. En la comisión que trató el tema, la presidenta del bloque radical anunció que apoyaban el proyecto que defiende la enfermería, pero eso no tiene un correlato en la totalidad de los diputados que tiene el bloque radical. Entonces, dependiendo de cómo vote el bloque radical va a ser el resultado final. En la actualidad tenemos 25 votos a favor del proyecto y hay 60 diputados, así que se gana con 31. Bueno, en el bloque radical son ocho".

Del otro lado está el proyecto que presentó Facundo Del Gaiso, diputado de la Coalición Cívica que forma parte de Vamos por Más, la bancada oficialista en la Legislatura. Esta iniciativa, que según asegura el texto busca "jerarquizar la profesión de los enfermeros", propone la creación de un nuevo régimen laboral y una nueva carrera específica para la enfermería. Sin embargo, no incluye a la enfermería en la lista de profesiones de salud mencionadas en la ley 6.035.

Con dos fallos judiciales a favor, las enfermeras y los enfermeros de la Ciudad de Buenos Aires se juegan su futuro en Perú 160, donde los 60 legisladores porteños confirmarán si escucharon sus reclamos o no todavía. En la convocatoria de redes sociales, la Asociación de Licenciados de la Enfermería lo explica a la perfección: "Puede ser un día histórico". Quizás, lo sea.