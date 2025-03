Obras hídricas para el futuro: La Rioja avanza con su plan integral y proyecta soluciones clave para el verano 2026

La provincia de La Rioja enfrenta una crisis hídrica que afectó severamente el suministro de agua en diversas regiones. En este contexto, las obras realizadas por el gobierno provincial se volvieron esenciales para regular y asegurar la provisión de agua a toda la región. Según el ministro de Agua y Energía, Adolfo Scaglioni, estas inversiones reflejan un "Estado presente" que interviene directamente para mitigar los efectos de la crisis y atender las necesidades de la población.

En conversación con El Independiente, el ministro explicó que la decisión del Gobernador de llevar adelante estas obras estratégicas refleja un firme compromiso con el bienestar de la provincia. Asimismo, destacó que la crisis hídrica actual es el resultado de años de solicitudes de las autoridades para mejorar las condiciones de abastecimiento de agua.

Scaglioni añadió que estas intervenciones no solo solucionan los problemas inmediatos, sino que también buscan un enfoque a largo plazo: "No solo se ha solucionado estos temas sino que se pensara un poco más allá, para hacer obras que queden para siempre, que eviten que las carencias hídricas, por falta de lluvias se vuelva a repetir, en estos lugares, soluciones alternativas".

Las obras hídricas; una inversión en el futuro de los barrios riojanos

El ministro Scaglioni aseguró que, a lo largo del tiempo, se realizaron importantes obras en Los Llanos Riojanos con el objetivo de prevenir "carencias hídricas". En este sentido, destacó que, en casos de escasez de agua debido a la falta de lluvias, la provincia implementó soluciones alternativas como la que ocurrió en Chepes, donde se perforaron dos nuevos pozos para asegurar el suministro de agua a la comunidad.

"De tener un verano el anteaño pasado con muchísimas quejas, con protestas, a un verano donde no hemos tenido ningún tipo de inconvenientes, esto tiene un objetivo y que ha sido llevar adelante obras para que no tengamos que lamentar este problema, siempre en el tema del agua se mete la política en el medio y salen detractores a opinar cuando no tienen idea de lo que está pasando", enfatizó.

Obras con perspectivas al verano 2026

Asimismo, explicó que no llovió en las cuencas y esto hizo que haya que implementar otro tipo de sistema para esta situación. "En el caso de Chamical, yo creo que por varios años, no tendrá inconvenientes no tan solo porque se ha llenado el dique, porque el Gobernador ha ordenado la finalización de esa obra que quedó trunca hace años, una obra bien pensada pero faltaba, Quintela ordenó que se terminará y esto permitió que se avanzara, está quedando una zona bellísima, con dos diques", detalló.

Por último, Scaglioni aseguró que el Gobierno provincial trabaja en Villa Unión con obras de perforaciones para llegar al próximo verano "sin problemas", y concluyó: "El panorama en la provincia es muy alentador, en el caso de Olta el dique está llegando a su nivel máximo, el dique de Anzulón está prácticamente lleno, se vienen momentos importantes, siempre y cuando se tomen acciones de cuidado y mantenimiento".