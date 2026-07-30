Ni sierras ni ríos: el nuevo atractivo turístico de Córdoba que despierta curiosidad en todo el país

La provincia de Córdoba continúa ampliando y diversificando su oferta turística con propuestas innovadoras que invitan a descubrir el territorio desde nuevas perspectivas. En ese marco, el próximo 30 de julio la Agencia Córdoba Turismo realizará el lanzamiento oficial del Camino Turístico de Cementerios Cordobeses, un nuevo producto que integrará a los cementerios de distintas localidades de la provincia que cuenten con recorridos patrimoniales guiados. La presentación tendrá lugar en el Museo Tamburini, en la ciudad de Córdoba, durante la apertura de las XV Jornadas Argentinas de Gestión y Valoración Patrimonial de Cementerios, un encuentro de alcance nacional que reunirá del 30 de julio al 1 de agosto a especialistas, investigadores, gestores patrimoniales y representantes de distintas instituciones vinculadas a la preservación del patrimonio funerario.

Cementerios como museos a cielo abierto

Esta nueva propuesta busca revalorizar los cementerios como espacios de memoria e identidad, donde confluyen la historia, el arte, la arquitectura y las tradiciones de las comunidades. Lejos de la mirada convencional, estos sitios constituyen verdaderos museos a cielo abierto que conservan valiosos testimonios sobre el desarrollo social, cultural y urbano de cada localidad. La iniciativa se inscribe además en una tendencia internacional en crecimiento, conocida como turismo de cementerios o necroturismo, que promueve la visita responsable a estos espacios con fines culturales, educativos y patrimoniales.

El objetivo del Camino Turístico de Cementerios Cordobeses

El Camino Turístico de Cementerios Cordobeses convocará a municipios y comunas de toda la provincia para incorporar aquellos cementerios que desarrollen visitas guiadas y propuestas de interpretación patrimonial, permitiendo construir un itinerario que recorra Córdoba a través de su legado histórico y cultural. El proyecto busca no solo poner en valor el patrimonio material e inmaterial de las comunidades cordobesas, sino también generar oportunidades para que más localidades se incorporen a la oferta turística provincial, diversificando así las experiencias que la provincia ofrece a los visitantes.

Declaraciones de las autoridades

«En Córdoba seguimos generando nuevas experiencias para quienes nos visitan, poniendo en valor el enorme patrimonio que tiene nuestra provincia. Este camino invita a descubrir parte de nuestra historia desde una mirada diferente, fortaleciendo la identidad de cada comunidad y creando oportunidades para que más localidades se incorporen a la oferta turística provincial», expresó el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani. El funcionario destacó que el proyecto se enmarca en una política de desarrollo turístico que apuesta a la diversificación y a la puesta en valor de los recursos patrimoniales de la provincia, con el objetivo de atraer a un público cada vez más interesado en el turismo cultural y de patrimonio.

Un proyecto con proyección nacional e internacional

La presentación del Camino Turístico de Cementerios Cordobeses en el marco de las XV Jornadas Argentinas de Gestión y Valoración Patrimonial de Cementerios no es casualidad. Este evento, que reúne a especialistas de todo el país, es el escenario ideal para dar a conocer un proyecto que aspira a convertirse en un referente del turismo de cementerios en Argentina. Con este lanzamiento, la Agencia Córdoba Turismo continúa fortaleciendo el desarrollo de productos turísticos especializados que amplían las experiencias para quienes visitan la provincia y, al mismo tiempo, contribuyen a preservar y difundir el patrimonio de las comunidades cordobesas.