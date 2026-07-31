Milei reveló qué le mostró a Giorgieva en su despacho: "Sabes la experiencia que sintió"

El presidente Javier Milei dio detalles de cómo fue la visita de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a su despacho de la Casa Rosada el lunes pasado. Según comentó, la presidenta del organismo se sorprendió al ver la motosierra que tenía el libertario sobre su mesa de trabajo.

"La motosierra no se apaga nunca. ¿Vos sabés lo que es la experiencia de que vino Georgieva y se encuentra con la motosierra en el escritorio?", dijo Milei en declaraciones a Telefe. El Presidente aseguró que la titular del organismo de crédito se sorprendió y dijo "es impresionante".

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Durante la entrevista, Milei fue consultado sobre si "terminó la motosierra" o no, en referencia al ajuste que viene realizando en la economía desde que asumió hace ya dos años y medio. "No, la motosierra no se apaga nunca", contestó.

Y luego insistió: "En la historia de la humanidad, ¿Cuándo viste a un político que quiere bajar el gasto y devolverle la libertad a la gente? Todos los políticos la quieren gastar; yo se la quiero devolver y lo hago".

Defensa a Adorni y críticas a la bandera de Malvinas

Además, el economista libertario se refirió al caso de su exjefe de Gabinete, Manuel ADorni, a quien calificó como una persona "honesta". También atribuyó la polémica a la reacción de los medios de comunicación y afirmó que "todo el desastre fue porque dijo: 'Ustedes son solo periodistas'". "Soy respetuoso de lo que determine la Justicia. Una persona es inocente hasta que se determine lo contrario. Los periodistas no pueden determinar si alguien es inocente o culpable", expresó.

También cuestionó que la Selección haya mostrado una bandera de las Malvinas son argentinas en el partido ante Inglaterra en las semifinales del Mundial. "No está bueno mezclar el agua con el aceite. Es un deporte, es un juego, mezclar es un problema. En la misma línea se manifestó Scaloni, que es una mente brillante", sostuvo Milei.

En otro tramo del reportaje, el Presidente dijo que la desaceleración de la inflación responde al rumbo de la política monetaria aplicada por su Gobierno y precisó que sus efectos comenzaron a reflejarse una vez que se saneó el balance del Banco Central, a mediados de 2024.

Según explicó, la fijación de la cantidad de dinero solo fue posible después de ese proceso y sostuvo que los índices mayoristas ya registraron períodos de deflación. En ese sentido, señaló que el impacto sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) demora más tiempo en reflejarse debido al rezago propio de la política monetaria. “La política monetaria tiene un rezago. Pudimos fijar la cantidad de dinero recién a mitad de 2024, cuando terminamos de limpiar el balance del Banco Central”, afirmó.