Quién es Valentín Lucero, la joya de River que puede debutar contra Rosario Central

Lucero, el crack de River que puede debutar contra Rosario Central

River Plate vive horas claves después de las dos derrotas al hilo en el Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino -sumadas a la eliminación de la Copa Argentina con Aldosivi-, donde enfrentará a Rosario Central en el Estadio Más Monumental. Eduardo "Chacho" Coudet está en la cuerda floja y, para colmo, no contará con Marcos "Huevo" Acuña por una lesión. Ante esta situación, el DT tiene que optar por una variante y quien se perfila es Valentín Lucero, quien todavía no debutó en Primera y podría hacerlo contra el "Canalla".

El lateral volante ofensivo tiene su propia historia en la institución y comienza tiempo antes de probarse para quedar en Inferiores. De hecho, no alcanzó a demostrar su potencial que una apendicitis se lo impidió y tuvo que esperar tres meses más para tener su oportunidad que claramente no desaprovechó. Aquel "dolor de panza" derivó en una operación que rápidamente dejó atrás para quedar en el "Millonario" y años después puede tener la chance de debutar en Primera en un partido que será determinante para el ciclo del entrenador.

Valentín Lucero, la joya de la Reserva de River que puede debutar en la Copa Sudamericana

El joven mediocampista de 20 años nacido en La Pampa es una de las tantas promesas que hicieron su camino en Inferiores y sueñan con llegar a la máxima categoría del fútbol argentino. Él está a sólo un paso, aunque la decisión final la tendrá el entrenador que deberá afrontar la semana más importante de su ciclo hasta el momento. El pampeano que admira a Juanfer Quintero y seguía de cerca a Nicolás De La Cruz puede hacer en su debut unos años después de su curiosa llegada.

Después de superar su primera prueba en Ferro Carril Oeste de General Pico y la segunda en Rufino, Santa Fe, Lucero llegó a Buenos Aires con la ilusión de calzarse la banda roja. Antes de hacerlo, un dolor de estómago lo obligó a dejar la pensión de la institución luego de avisarle tanto a su padre como a la gente del club para después entrar en el quirófano por una apendicitis. El lateral volante ofensivo volvió, jugó en prenovena y siguió su camino hasta llegar a la Reserva, donde debutó con un gol ante Gimnasia y Esgrima La Plata. Ahora, está habilitado para jugar el Torneo Clausura y puede ser una de las apuestas de Eduardo "Chacho" Coudet.

Valentín Lucero puede debutar en River contra Rosario Central por el Torneo Clausura

Los números de Lucero en la Reserva de River

Partidos jugados : 50.

: 50. Goles : 4.

: 4. Asistencias: 5.

Cuándo juega River vs. Rosario Central por el Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El "Millonario" de Eduardo "Chacho" Coudet se enfrentará al "Canalla" este domingo 2 de agosto desde las 19.15 por la tercera fecha del Torneo Clausura en el Estadio Más Monumental. El árbitro de este cotejo será Nicolás Ramírez y la televisación estará a cargo de ESPN Premium o TNT Sports. El antecedente más reciente entre ambos es del campeonato anterior donde, en Núñez, el local se impuso por 1 a 0 con un gol de Facundo Colidio para avanzar a la final del campeonato.