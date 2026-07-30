Hutíes de Yemen están atacando a Arabia Saudita desde Irak: fuentes

FOTO DE ARCHIVO: Manifestación proiraní en Saná.

Por Timour Azhari ​y Mohammed Ghobari

RIAD, 30 jul (Reuters) - Los hutíes de Yemen, alineados con Teherán, atacaron esta semana a Arabia ‌Saudita desde Irak en ‌coordinación con grupos armados iraquíes, según las evaluaciones de Riad y sus socios regionales, lo que refleja una creciente coordinación entre las milicias proiraníes, dijeron dos responsables de la región.

Estos análisis, que difieren de las versiones oficiales, indican que los miembros del denominado "Eje de la ​Resistencia" de Irán ⁠han estrechado lazos y han reforzado su capacidad para ‌infligir daños a los aliados de Estados ⁠Unidos en la región, pese ⁠a años de ataques estadounidenses e israelíes en su contra, desde el Líbano hasta Irán, tras el ataque de ⁠Hamás contra Israel en 2023.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los ataques incluyeron bombardeos ​contra instalaciones petroleras en la provincia oriental ‌de Arabia Saudita, el principal ‌centro del sector en el reino.

Arabia Saudita y ⁠Estados Unidos bombardearon el miércoles objetivos iraquíes que, según afirmaron, estaban relacionados con los ataques, y culparon oficialmente a grupos armados iraquíes alineados con Irán. Los hutíes ​han afirmado ‌que fueron ellos quienes llevaron a cabo los ataques. Irak declaró que está investigando el asunto.

Las autoridades regionales que afirmaron que algunos de los ataques se llevaron a cabo desde Irak ⁠de forma conjunta por los grupos iraquíes y los hutíes, añadieron que se realizaron bajo la supervisión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

"Ahora existe un entrenamiento y una coordinación directos entre los propios miembros del Eje de la Resistencia, no solo entre ellos e Irán", afirmó ‌Farea al-Muslimi, investigador del programa de Oriente Medio y Norte de África del centro de estudios Chatham House.

Los ataques también ponen de manifiesto el papel cada vez más importante que desempeña Irak como nodo de ese eje tras ‌la caída de Bachar al-Asad en Siria y el grave debilitamiento de Hezbolá en Líbano, según los analistas.

Los Gobiernos de ‌Arabia Saudita, Irán ⁠e Irak no respondieron a las solicitudes de comentarios, al igual que los hutíes, quienes ​aseguran que sus ataques son una respuesta a los bombardeos saudíes en Yemen y tienen como objetivo romper un "asedio" impuesto por el reino.

(Editado en español por Carlos Serrano)