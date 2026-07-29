Ángel Correa, de River: edad, altura y equipos de su carrera

Ángel Correa con la camiseta de River.

Ángel Correa construyó una carrera que lo llevó desde las inferiores de San Lorenzo hasta convertirse en campeón del mundo con la Selección Argentina y protagonista durante más de una década en el fútbol europeo. Su talento, desequilibrio y capacidad para desempeñarse en distintas posiciones ofensivas lo consolidaron como uno de los delanteros argentinos más destacados de su generación.

A lo largo de su trayectoria, el rosarino superó momentos complejos dentro y fuera de la cancha. Desde sus inicios en el fútbol argentino hasta su paso por Atlético de Madrid y posteriormente por Tigres de México, "Angelito" fue construyendo un recorrido marcado por títulos, regularidad y una permanente presencia en la Selección Argentina.

La altura y edad de Ángel Correa

Ángel Martín Correa Martínez nació el 9 de marzo de 1995 en Rosario, provincia de Santa Fe. Actualmente tiene 31 años y mide 1,71 metros. Su posición natural es la de delantero, aunque también puede desempeñarse como segunda punta, extremo o mediapunta gracias a su velocidad, habilidad en el uno contra uno y capacidad para asistir a sus compañeros.

La carrera de Correa

Su formación futbolística comenzó en las divisiones inferiores de San Lorenzo. Allí debutó profesionalmente en 2013, con apenas 18 años, y rápidamente se convirtió en una de las grandes apariciones del fútbol argentino. Con el Ciclón conquistó el Torneo Inicial 2013 y fue una pieza importante del equipo que obtuvo la histórica Copa Libertadores 2014, el primer título continental del club.

El jugador en Atlético de Madrid.

Ese rendimiento despertó el interés del Atlético de Madrid, que lo incorporó en 2014. Sin embargo, antes de sumarse al conjunto español debió afrontar una intervención quirúrgica por un problema cardíaco detectado durante la revisión médica. Tras recuperarse, inició una etapa inolvidable en el equipo dirigido por Diego Simeone.

Durante diez temporadas en el Atlético disputó 469 partidos oficiales, convirtió 88 goles y brindó 65 asistencias. En ese período levantó LaLiga 2020-21, la Europa League 2017-18 y la Supercopa de Europa 2018, además de convertirse en uno de los futbolistas con más presencias en la historia de la institución.

El delantero junto a Julían Álvarez

En 2025 decidió iniciar un nuevo desafío y fue transferido a Tigres de la UANL, de México, y en julio de 2026 se confirmó su llegada a River, donde completaría su regreso al fútbol argentino. Paralelamente, mantuvo su lugar en la Selección Argentina, con la que fue campeón del Sudamericano Sub-20 en 2015, conquistó la Copa América 2021 y formó parte del plantel que obtuvo el Mundial de Qatar 2022.