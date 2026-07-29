Mario Pergolini destrozó en vivo a uno de sus compañeros: "No está nunca”

Mario Pergolini reavivó el rumor de una supuesta interna con su compañero de piso en Otro Día Perdido.

Durante la transmisión de Otro Día Perdido (El Trece), Mario Pergolini protagonizó un incómodo momento al aire luego de hacerle un comentario a su compañero de piso, Agustín "Rada" Aristarán, por sus reiteradas ausencias en el programa.

Todo comenzó apenas inició el ciclo, cuando el conductor hizo referencia a que el humorista faltó a varias emisiones debido a distintos compromisos laborales, entre ellos su participación en la primera edición de los Premios PINTI. Lejos de dejar pasar el tema, Pergolini decidió bromear sobre la situación frente a todo el equipo.

En ese sentido, aseguró: “No está nunca. La semana pasada no estuvo con nosotros y ayer tampoco. Y tampoco hicimos programa. ¿Por qué? Porque él quería entregar un premio. Todo lo que le ofrecen, él lo agarra”. Si bien el comentario fue en tono de humor, el momento no pasó desapercibido y rápidamente generó repercusión entre los seguidores del programa.

Mario Pergolini reavivó los rumores de una interna con Agustín Rada

Si bien Mario Pergolini se caracteriza por un estilo de humor basado en la ironía y las chicanas, en las redes sociales comenzaron a surgir dudas sobre si realmente le molestan las reiteradas ausencias de Agustín "Rada" Aristarán. El comentario del conductor no pasó desapercibido y muchos usuarios se preguntaron si detrás de la broma existe un verdadero conflicto.

No es la primera vez que Pergolini hace este tipo de observaciones al aire. Anteriormente, ya había lanzado comentarios similares cuando el humorista se ausentaba del programa por los ensayos y las funciones de la obra Charlie y la Fábrica de Chocolate, manteniendo el mismo tono irónico que caracteriza al conductor.

Sin embargo, anteriormente el conductor señaló: “Todo lo que hacemos acá está guionado y lo que sale al aire es lo que nosotros queremos que salga al aire. Si nos queremos pelear es porque queremos que se enteren que estamos peleados. Hablando en serio, pelear con Agustín es imposible”.