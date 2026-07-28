Enojo en redes por las insólitas "recomendaciones" de Majul en vivo: "Evitá darte el gustito"

Enojo en redes por las insólitas "recomendaciones" de Majul en vivo

La situación económica en la Argentina es cada vez más apremiante. El bolsillo aprieta cada vez más y el margen para adquirir bienes necesarios es paulatinamente menor, algo que se ve reflejado en los consumos; el abandono de ciertas prácticas o actividades recreativas y el nivel de endeudamiento que existe en el gobierno de Javier Milei. Por si fuera poco, a pesar de todo lo mencionado, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, preguntó a la población si estaba preparada para seguir siendo "resiliente".

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva.

Diferentes comunicadores se expresaron respecto de la visita de la búlgara, sus palabras y cómo se vio acompañada del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, así como la realidad económica que afecta a los argentinos. En ese contexto, llamó la atención la serie de recomendaciones que dio este lunes Luis Majul en El Observador, donde pidió a la gente "no endeudarse" ni darse "gustitos".

Las "recomendaciones" de Majul que causaron enojo en redes

En primera medida, dio un ejemplo de lo que ocurre en muchas familias: "Se te rompió el auto, tres palenques, usás la tarjeta y te rompe todo la tarjeta". En virtud de eso, brindó una suerte de "consejos" para "llegar a fin de mes": "Dato número uno, no usemos la tarjeta para endeudarnos, lo dijo más de una vez Mariana Shaalo y todos los expertos en finanzas".

Seguido a ello, prosiguió: "Dato número dos, no te endeudes si tu patrimonio o tus recursos no te dan para pagar esa deuda. Dato número tres, si querés darte un gustito y no podés darte un gustito, evitá darte el gustito, es la mejor manera de no endeudarse".

Desde luego esto generó críticas en redes sociales, ya que usualmente las deudas se originan por gastos impostergables o por eventualidades sumamente onerosas.