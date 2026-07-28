Los neumáticos sin aire eliminan por completo el riesgo de pinchaduras.

Después de muchos años de desarrollo, los neumáticos sin aire, conocidos en el mercado como air free, dejaron de ser una simple idea experimental y comenzaron a usarse en condiciones reales. La compañía japonesa Bridgestone inició su implementación en un sistema de transporte autónomo en la ciudad de Higashiomi, Japón.

Estos neumáticos se están utilizando en vehículos eléctricos de baja velocidad, diseñados para transportar principalmente a personas mayores en recorridos preestablecidos. Al estar en un entorno controlado, se puede evaluar el rendimiento de esta tecnología en el día a día sin someterla a situaciones extremas que podrían conllevar ciertos riesgos.

¿Cómo funcionan los neumáticos sin aire y qué los hace diferentes?

La gran y principal diferencia con los neumáticos tradicionales es que estos no requieren aire para funcionar, lo que elimina por completo el riesgo de pinchaduras y reduce notablemente el mantenimiento. Este avance representa uno de los cambios más importantes en décadas para un componente esencial del vehículo.

El secreto está en su estructura interna, en la que, en lugar de una cámara inflada, cuentan con radios fabricados con resina termoplástica reciclable que soportan el peso del vehículo y absorben todas las irregularidades del terreno. Sobre esta base se monta una banda de rodadura convencional, que es la que tiene contacto con el asfalto.

Sustentabilidad y menor mantenimiento

Según Bridgestone, tanto los radios internos como la banda de rodadura son reciclables, alineándose con las estrategias globales para reducir el impacto ambiental. Además, al eliminar el aire, se evitan problemas comunes en neumáticos tradicionales como la presión incorrecta, una de las causas más habituales de desgaste irregular y fallas a la hora de conducir un rodado.

Esta iniciativa forma parte de un programa global de la empresa que busca promover la movilidad sustentable, combinando innovación tecnológica con soluciones más eficientes y respetuosas con el medio ambiente.

Los desafíos pendientes antes de llegar a los autos particulares

Aunque el avance es significativo, la adopción masiva de estos neumáticos todavía enfrenta desafíos. Es necesario mejorar el confort de marcha, disminuir el ruido, optimizar la disipación del calor y asegurar un desempeño seguro a altas velocidades.

Su estructura interna usa radios de resina termoplástica reciclable.

Por ahora, su uso se limita a aplicaciones específicas, pero el potencial es enorme. De hecho, ya se estudian variantes para otros entornos, incluso para vehículos de exploración espacial fuera del planeta.

Si bien el camino para que estos neumáticos lleguen a autos particulares es largo, esta primera prueba en condiciones reales marca un paso fundamental. Los neumáticos sin aire han dejado de ser una promesa para convertirse en una tecnología concreta en desarrollo en el presente.