Chevrolet lanzó el nuevo Onix Activ.

En la 138º Exposición Rural, Chevrolet exhibió dos lanzamientos que prometen dar que hablar en el mercado argentino. Por un lado, el nuevo Onix Activ, un crossover con una imagen más aventurera y una altura incrementada para quienes buscan un vehículo urbano con espíritu todoterreno.

El Activ se diferencia del resto de la familia Onix por contar con un despeje al suelo 61 mm mayor, alcanzando 201 mm de altura, y una altura total de 1.533 mm. Estas modificaciones no son solo estéticas, sino que también incluyen una recalibración en la suspensión, amortiguadores y neumáticos, lo que ofrece una experiencia de manejo renovada y más dinámica.

Este modelo está equipado con un motor naftero turbo de 1.0 litro que entrega 116 CV a 5.500 rpm y 160 Nm de torque a 2.000 rpm, acoplado a una caja automática de seis velocidades. La combinación apunta a ofrecer eficiencia y agilidad en la ciudad, junto con facilidad de manejo.

En cuanto al diseño exterior, el Onix Activ incorpora detalles exclusivos como el nuevo emblema Chevrolet en negro, parrilla y espejos con acabado High Gloss, llantas oscuras de diseño específico y barras de techo que refuerzan su carácter aventurero. Por dentro, mantiene la conectividad con una pantalla táctil de 11 pulgadas, sistema MyLink, integración inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, además de confort con aire acondicionado digital y un tablero digital de 8 pulgadas.

En materia de seguridad, el vehículo incluye seis airbags, cámara trasera HD, sensores de estacionamiento traseros, asistente de salida en pendiente, anclajes Isofix y dirección eléctrica progresiva, garantizando protección para los ocupantes. El Chevrolet Onix Activ estará disponible desde agosto en la red de concesionarios con un precio de $35.043.900, posicionándose como una opción accesible para quienes buscan un crossover compacto y con estilo.

Chevrolet también presentó la nueva S10 Trail Boss

Por otra parte, Chevrolet también presentó la nueva S10 Trail Boss, una versión todoterreno que conmemora los 30 años de la pickup en Argentina. Esta variante extrema cuenta con una suspensión exclusiva que eleva la parte delantera 30 mm, neumáticos Scorpion All Terrain de 18 pulgadas y detalles en negro brillante en parrilla y paragolpes.

La S10 Trail Boss mantiene bajo el capó el motor turbodiésel Duramax 2.8 litros, que genera 207 CV y 510 Nm de torque, junto con una caja automática de 8 velocidades y tracción 4x4. Además, equipa suspensiones Ironman exclusivas para un desempeño superior fuera del asfalto.

Los detalles exteriores se completan con guardabarros marcados, llantas exclusivas y un interior oscuro con apoyacabezas estampados, que resaltan el carácter robusto y aventurero del vehículo. Su precio será de $66.100.900 y estará disponible también a partir de agosto en toda la red oficial.