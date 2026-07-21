Peugeot convoca a un recall en Argentina por fallas en dos populares modelos

Peugeot llamó a un recall por fallas en dos modelos.

El Grupo Stellantis anunció una nueva campaña de recall para los propietarios de los modelos Peugeot 3008 y 5008 en Argentina. Esta convocatoria responde a un posible defecto en el funcionamiento de los limpiaparabrisas, que podría afectar la seguridad y visibilidad durante la conducción.

La revisión se realizará de forma gratuita y no reemplaza la convocatoria anterior que estaba relacionada con problemas en el tren delantero de estos vehículos. En este sentido, la empresa aclaró que se trata de una campaña complementaria para garantizar el correcto funcionamiento del auto.

"Peugeot Citroën Argentina S.A. convocará a los propietarios de los vehículos Peugeot 3008 y Peugeot 5008, año modelo 2024 a 2026, para que, a partir del 20 de julio de 2026, agenden un turno en una de las concesionarias de la red Peugeot, con el fin de actualizar el software VSM (Módulo de Supervisión de Vehículos)", manifestaron desde la empresa a través de un comunicado.

El detalle de los modelos que tienen que hacer un recall

Modelo: Peugeot 3008

Año modelo: 2025 a 2026

Listado de chasis (últimos 8 dígitos, no secuenciales): SS005711 al TS008556

Fecha de fabricación: del 09/10/2024 al 02/09/2025

Modelo: Peugeot 5008

Año modelo: 2024 a 2026

Listado de chasis (últimos 8 dígitos, no secuenciales): RS039523 al TS010457

Fecha de fabricación: del 20/09/2024 al 13/10/2025

Desde la empresa recalcaron que se ha identificado la posibilidad de que algunos vehículos Peugeot 3008 y Peugeot 5008 puedan experimentar una pérdida temporal de la funcionalidad del limpiaparabrisas debido a un problema de software en el VSM y que la actualización del software mencionado tiene como finalidad evitar situaciones en las que los limpiaparabrisas delanteros o traseros puedan no funcionar mientras se conduce, con el consiguiente riesgo potencial de accidente causado por una visibilidad reducida o ausente hacia adelante o hacia atrás.

"Por otras consultas puede comunicarse a nuestro Centro de Atención al Cliente PEUGEOT vía formulario desde la sección Contacto de nuestra web oficial www.peugeot.com.ar, o bien telefónicamente al 0800-777-7384, opción 3, los días hábiles de 08:00 a 20:00 hs. El tiempo estimado de reparación es de aproximadamente una hora", recalcaron desde la firma.

Por otra parte, desde Stellantis aseguraron que no se reportaron problemas similares en otros modelos, y que la empresa se mantiene atenta a cualquier eventualidad que pueda surgir con sus vehículos en el mercado argentino.

Si sos propietario de un Peugeot 3008 o 5008, es importante que estés atento a esta convocatoria y te acerques al servicio técnico oficial para realizar la inspección correspondiente. Así, podés evitar posibles inconvenientes y garantizar que tu vehículo esté en óptimas condiciones para circular.