Detectan una falla en un histórico auto.

Inchcape, el importador de Subaru y Suzuki en Argentina, anunció un llamado a revisión para los propietarios de la Suzuki Grand Vitara fabricadas entre 1998 y 1999. El motivo del recall es un posible defecto en el airbag del conductor, que podría comprometer la seguridad del vehículo.

La inspección es totalmente gratuita y se puede realizar siguiendo el procedimiento que la empresa informó en su comunicado oficial. Aunque no se detalló el fabricante del airbag, algunos usuarios especulan que podría tratarse de un componente Takata, conocido por problemas similares en otros modelos.

Este llamado generó diversas reacciones en la comunidad de usuarios, quienes comentaron que todavía circulan muchas unidades de esas fechas, especialmente en ciudades como Mar del Plata, Buenos Aires y la Patagonia. Sin embargo, hubo críticas por la tardanza en lanzar el recall, ya que estos vehículos tienen más de 20 años en las calles.

Este llamado a revisión es una campaña preventiva de seguridad vial dirigida a los actuales propietarios de las Suzuki y Chevrolet Grand Vitara de primera generación. Aunque hoy en día son vehículos que están en manos de segundos o terceros dueños, la marca tiene la obligación legal y el compromiso de sanear una falla de fábrica que pone en riesgo la vida de los ocupantes.

Cuál es la falla que detectó Suzuki

Debido a una protección insuficiente contra la absorción de humedad, el propelente (el químico que genera la explosión controlada para inflar la bolsa) puede deteriorarse con el paso de los años tras repetidos ciclos de humedad y secado. En caso de sufrir un accidente, el airbag podría no inflarse correctamente, dejando al conductor desprotegido ante un impacto inminente.

La campaña abarca a un total estimado de 98 unidades comercializadas en la República Argentina, fabricadas en Japón en el período comprendido entre el 12 de enero de 1998 y el 16 de junio de 1999.

Para quienes se preguntan sobre la relación entre Suzuki y Chevrolet, vale aclarar que General Motors comenzó a fabricar la Grand Vitara en Argentina en el año 2000, con una producción inicial de 5000 unidades. Estas Vitaras se fabricaron en el Complejo Industrial Chevrolet de Rosario, aunque la marca Suzuki sigue respaldando a los modelos originales importados.

Por último, para quienes necesiten realizar la inspección, se recomienda contactar al importador o concesionarios oficiales para coordinar el turno. El llamado a revisión es una oportunidad para asegurar el buen estado de un vehículo que, pese a los años, sigue siendo muy querido por sus usuarios en Argentina.