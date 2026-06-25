Llega a Argentina el nuevo Chevrolet Sonic: todos los detalles y precio

El nuevo Chevrolet Sonic llega a Argentina

Chevrolet presentó oficialmente en Argentina su nuevo Sonic, un SUV compacto pensado para entrar fuerte en uno de los segmentos que más crece en la región. Con un diseño renovado, tecnología de última generación y un motor turbo eficiente, este modelo busca captar la atención del público joven y urbano que quiere dar el salto a su primer SUV.

El Sonic se ofrece en dos versiones tope de gama: Premier, con un enfoque más sofisticado, y RS, que destaca un perfil deportivo. Ambas variantes incluyen detalles premium, como una suspensión elevada que aporta comodidad y un voladizo trasero extendido para maximizar el espacio interior, que puede alojar cómodamente a cinco pasajeros.

Todos los detalles del nuevo Chevrolet Sonic

Este modelo incorpora la nueva generación del sistema Chevrolet Intelligent Driving, que utiliza una lente frontal de alta resolución con un área de cobertura un 40 por ciento mayor que la anterior para monitorear en tiempo real el entorno y detectar vehículos, peatones y ciclistas. Entre sus asistencias activas se cuentan alerta de colisión frontal, frenado automático de emergencia, control de mantenimiento de carril y detección de punto ciego, sumado a seis airbags y control electrónico de estabilidad.

En cuanto a tecnología y conectividad, el Sonic ofrece un tablero digital de 8 pulgadas junto a una pantalla multimedia táctil de 11 pulgadas con Wi-Fi integrado y proyección inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay. La plataforma OnStar brinda servicios como diagnóstico remoto, localización del vehículo y funciones a distancia, además de asistencia y emergencias 24/7 con un mes de paquete Protect bonificado.

Con medidas equilibradas para la ciudad —4.228 mm de largo, 1.773 mm de ancho y 1.532 mm de alto—, el Sonic cuenta con un baúl de 392 litros y neumáticos con llantas de aleación de 17 pulgadas. La versión Premier destaca por detalles cromados y tapizados claros, mientras que la RS se identifica por su techo bitono negro y una cabina de diseño más deportivo.

El motor es un naftero 1.0 turbo que entrega 116 caballos y 160 Nm de torque, combinado con una transmisión automática de seis velocidades. Esta configuración busca un manejo ágil en ciudad y un desempeño confiable en ruta, logrando una aceleración de 0 a 100 km/h en 10,9 segundos y una velocidad máxima limitada a 180 km/h.

La suspensión delantera independiente tipo McPherson y la trasera semi independiente con eje de torsión, junto con una dirección eléctrica progresiva, aseguran un balance entre confort, estabilidad y eficiencia. Además, el Sonic incorpora un desarrollo aerodinámico que mejora la eficiencia y el silencio dentro del habitáculo.

Chevrolet también ofrece más de 70 accesorios originales homologados para personalizar el Sonic, desde barras de techo hasta sistemas de audio mejorados, todos instalables en concesionarios oficiales sin perder la garantía.

Cuánto cuesta el nuevo Sonic

El Sonic Premier se suma al Plan Chevrolet con un esquema de 84 cuotas y financiación del 100% del vehículo, con adjudicaciones previstas en las asambleas 3 y 5, además de un seguro bonificado al 50% durante los primeros tres meses. Este SUV compacto estará disponible en Argentina desde junio, en seis colores que incluyen Azul Kinda y Plata Shark, exclusivos para la versión Premier.

Los precios parten de 38.390.900 pesos para la versión Premier y 39.690.900 pesos para la RS, con opciones de financiación a tasa 0% a 12, 18 y 24 meses mediante GPAT Compañía Financiera.