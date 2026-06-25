Científicos encontraron el año exacto en el que se aceleró el calentamiento global

Una investigación reveló que el calentamiento global se duplicó en la última década y detectó cuándo fue el punto de inflexión del fenómeno. El estudio fue realizado en conjunto por la Universidad de L'Aquila y el Consejo Nacional de Investigación de Italia (CNR-IIA), utilizando datos de la NASA y otros organismos.

El estudio fue publicado en la revista científica internacional Climate y sostiene que el punto de inflexión se produjo entre 2013 y 2014, y desde entonces, el calentamiento global se aceleró. Para llegar a estas conclusiones, los científicos aplicaron un método estadístico riguroso a una serie de temperaturas medias globales, recopiladas por los principales centros internacionales de investigación climática.

"Nuestros resultados son extremadamente fiables", aseguró Antonello Pasini, autor principal del artículo. Los datos analizados provienen de la NASA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por su sigla en inglés), Hadcru, Berkeley y ERA5. A partir de su análisis, se detectó un cambio significativo en la tasa de aumento de las temperaturas globales a partir de 2013-2014.

Antes de alcanzar ese umbral, según el estudio, la tasa de crecimiento se situaba entre 0,16 y 0,18 grados Celsius por década. En la última década, aumentó a 0,34-0,42 grados.

¿Cómo realizaron la investigación?

Los investigadores partieron de "un estudio reciente de colegas extranjeros que, tras eliminar la variabilidad natural de cinco series diferentes de temperaturas globales, sí encontraron un cambio en la tasa de calentamiento desde los primeros años de la década pasada", según explicó Umberto Triacca, del Departamento de Ingeniería de la Información, Ciencia y Matemáticas (DISIM) de la Universidad de L'Aquila.

"Sin embargo, su análisis estadístico no hizo que los resultados fueran completamente fiables", añadió Triacca. Por ello, se eligió un enfoque diferente. Por lo tanto, aplicaron una metodología distinta, "destacando un claro punto de inflexión en 2013-2014, años en los que la tasa de aumento de la temperatura global se duplicó, pasando de 0,16-0,18°C/década a 0,34-0,42", detalló el investigador.

La identificación de un cambio no resultó sencilla. El sistema climático de la Tierra tiene su propio "ruido" natural, como las erupciones volcánicas, los ciclos de radiación solar y, fundamentalmente, el fenómeno de El Niño (ENSO), que pueden enmascarar la verdadera tendencia provocada por la humanidad.

Lo que diferencia el nuevo estudio de otros anteriores, es que los autores aplicaron la denominada "prueba de razón de verosimilitud de Quandt (QLR)", una técnica diseñada para detectar cambios estructurales en fechas desconocidas.

También utilizaron modelos matemáticos complejos, como el Sarima, para corregir errores de "autocorrelación", lo que asegura el salto detectado fuera de una señal real y no un simple espejismo estadístico provocado por la variabilidad natural.

Tras "limpiar" los datos de estos factores externos, la aceleración humana quedó expuesta con una claridad inédita: la evidencia de un cambio de tendencia es estadísticamente fuerte en todas las bases de datos analizadas. "Nuestros resultados son extremadamente fiables y se aplican a todas las series consideradas, procedentes de los centros de investigación más importantes", apuntó Pasini.