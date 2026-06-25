Mercedes Benz sumó tres modelos a su plan de cuotas.

Las ventas de autos nuevos en Argentina no lograron repuntar durante abril y mayo, mostrando una caída en los patentamientos. Sin embargo, las marcas de lujo mantienen un crecimiento sostenido en sus registros, y Mercedes-Benz acaba de anunciar una novedad para quienes buscan adquirir un vehículo 0 km de la marca de la estrella, con un nuevo plan de cuotas.

La compañía incorporó tres modelos adicionales a su Plan de Ahorro: el sedán compacto CLA, el SUV GLB y la minivan Vito, ampliando así las alternativas para acceder a un Mercedes-Benz de manera planificada y con cuotas en pesos.

Los detalles del Plan de Ahorro de Mercedes Benz

Este Plan de Ahorro está dirigido tanto a clientes particulares como a profesionales, emprendedores y empresas, y se ofrece bajo la modalidad 60/40 con una duración total de 50 meses. Los suscriptores pueden obtener la adjudicación asegurada en las cuotas 2, 3, 4 o 5, abonando el 40% del valor del vehículo; el saldo restante se completa con las cuotas restantes del plan.

Mercedes-Benz informó que la disponibilidad de estos planes estará vigente hasta el 30 de junio de 2026 o hasta agotar el stock, lo que ocurra primero, brindando así una ventana amplia para quienes quieran sumarse. Daniel Afione, titular de Mercedes-Benz Plan de Ahorro, destacó: "Mercedes-Benz Plan de Ahorro es una herramienta que facilita el acceso planificado a un 0 km de la marca, con el respaldo de la red oficial de concesionarios".

Entre las versiones disponibles y sus valores de cuota se encuentran:

CLA 200 Progressive: $ 1.100.872,39

GLB 200 Advance: $ 1.293.768,63

Vito Furgón Mixto AT Pro: $ 1.255.517,38

Vito Tourer AT 9+1 Pro: $ 1.558.757,38

Además, el ejecutivo agregó que "la incorporación de nuevos modelos responde al trabajo permanente que llevamos adelante junto con nuestra red y nuestros clientes, con el objetivo de ofrecer transparencia, previsibilidad y soluciones adaptadas a sus necesidades de movilidad y de negocio". Con más de 48 años de trayectoria y más de 50.000 unidades entregadas, Mercedes-Benz Plan de Ahorro opera bajo la supervisión de la Inspección General de Justicia y se gestiona a través de la red oficial de concesionarios, lo que asegura un asesoramiento personalizado en cada etapa del proceso.

Entre los beneficios que ofrece este sistema se destacan la posibilidad de participar en los actos de adjudicación desde la primera cuota, la tramitación digital con seguimiento claro de la suscripción, opciones múltiples de pago, la chance de integrar cuotas o adelantar pagos, y la opción de transferir la titularidad del contrato a un tercero.