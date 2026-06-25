Preocupación por Carmen Barbieri: la estafa que puso a todo su entorno en alerta

Carmen Barbieri fue víctima de una estafa.

Carmen Barbieri quedó involucrada en una situación que se repite cada vez con más frecuencia: una estafa virtual. Según trascendió, delincuentes lograron acceder a su cuenta de WhatsApp y comenzaron a utilizar su identidad para intentar comunicarse con sus contactos. La maniobra encendió las alarmas en todo su círculo y obligó a la conductora a salir a advertir públicamente lo que estaba pasando.

¿Cómo fue estafa Carmen Barbieri?

Este tipo de engaños no suele tener como principal objetivo al dueño de la cuenta, sino a las personas que figuran en su agenda. Los estafadores se hacen pasar por la víctima para pedir transferencias de dinero, ofrecer dólares a un precio llamativamente bajo o inventar situaciones urgentes que generen confianza.

En el caso de una figura pública como Barbieri, el círculo de contactos es amplio y variado, lo que la convierte en un blanco especialmente tentador. No es, además, la primera vez que la capocómica atraviesa un episodio de estas características.

La conversación que destapó todo

Quien expuso la situación fue Ángel de Brito, que en LAM contó que recibió mensajes desde el número de la actriz y desconfió enseguida. Suele hablar con Carmen, aunque nunca por cuestiones económicas, por lo que el pedido le resultó extraño desde el primer momento.

Al aire reprodujo el texto que le llegó: "Necesito cancelar un pago, pero me piden si puedo transferir y yo tengo efectivo. ¿No tenés para prestarme y yo te doy el efectivo?". El conductor no dudó y respondió: "Uh, te hackearon". Del otro lado intentaron seguir la charla como si nada, así que De Brito pidió una llamada para corroborar la identidad. Esa comunicación nunca llegó y terminó de confirmar sus sospechas.

El mensaje de Carmen y la advertencia

La propia Barbieri decidió hacer pública la situación en sus redes para frenar la cadena: "Me hackearon mis cuentas y están contactando a mis contactos para pedir dinero o vender dólares. No envíes dinero, no compartas códigos de verificación. No brindes datos personales", escribió.

El mensaje que publicó Carmen Barbieri.

Distintas figuras del medio replicaron el mensaje para que todos estuvieran al tanto. Por eso, se pidió extremar las precauciones y no confiar en pedidos inesperados de dinero, inversiones u ofertas que lleguen por WhatsApp, incluso si parecen provenir de alguien conocido.