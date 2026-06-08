Carmen Barbieri habló sobre la pérdida que sufre la escena artística argentina tras el fallecimiento de María Rosa Fugazot.

La mañana del lunes 8 de junio comenzó con la devastadora noticia del fallecimiento de la actriz argentina María Rosa Fugazot. Fue encontrada sin vida en su casa de Palermo a los 83 años. Esta información tuvo un gran impacto en el mundo mediático y una de las primeras en revelar su dolor ante la audiencia fue Carmen Barbieri.

Durante la transmisión de Desayuno Americano (América TV), Carmen expresó con angustia: "Un dolor muy grande, recién acabo de hablar con Fede, para María era como un hijo más. Buena compañera, una de las más grandes artistas, se nos fue”.

Asimismo la conductora Pamela David sumó unas emotivas palabras al momento: “Apenas te separaste de Santiago Bal, dijiste que pensaban que ibas a volver con María Rosa”. Luego, Carmen comentó: “Fue el amor de su vida, dicho por María Rosa porque siempre volvía con ella, ese amor eterno que duró desde adolescentes. Ella era una mina muy piola y divina y amaba a ese hombre terriblemente”.

Murió María Rosa Fugazot a sus 83 años

La actriz, comediante y cantante argentina murió el domingo en su vivienda de Palermo alrededor de las 22:00 horas según informó el equipo médico del SAME. A pesar de que no haya un comunicado oficial sobre el motivo de su muerte, el mundo artístico remarcó el momento devastador que atravesó la actriz cuando el 26 de junio de 2025 falleció René Bertrand, hijo de María.

En este sentido, Carmen aseguró: “Hacía todo, terminaba una comedia, empezaba otra al mismo tiempo. Filmaba, qué sé yo, se dedicó a trabajar porque María Rosa mujer murió con la muerte de su hijo”. Además señaló: “Somos como familia y el final de nuestra relación nos une Santiago. ‘Era por un buen fin porque nació Federico, era por un buen fin’, me dijo”.

