Murió María Rosa Fugazot, la actriz que escapó del bombardeo de Plaza de Mayo

La reconocida actriz argentina María Rosa Fugazot falleció en la noche de este domingo a los 83 años. La noticia enluta al mundo del espectáculo y que fue confirmada en las últimas horas por fuentes policiales. Fugazot fue testigo de uno de los hechos más sangrientos de la historia argentina: el bombardeo de Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955.

Su muerte fue constatada durante la noche de este domingo, cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad asistieron al edificio ubicado en la calle Güemes al 4700 tras un llamado al 911 que indicaba que había una persona que se había descompensado en el lugar. De acuerdo con la información del parte policial, las dos mujeres que acompañaban a la actriz en el departamento le permitieron el acceso a los oficiales y a los profesionales de la salud.

Según el informe de SAME al que tuvo acceso la Agencia NA, el deceso de la artista de cine, teatro y televisión fue constatado a las 21:41 de ayer por personal médico que acudió a su domicilio, ubicado en el barrio porteño de Palermo. En el caso intervienen la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N° 12, a cargo del Dr. Martín Parrando, y la Secretaría del Dr. Leandro Alonso, quienes dispusieron de manera preventiva el inicio de actuaciones bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”.

Más de seis décadas de trayectoria artística resumen la vida de una figura que dejó una huella imborrable en el espectáculo argentino. Su nombre se asoció de manera especial al teatro de revistas, un género que marcó una época dorada del entretenimiento nacional. Allí compartió escenario con grandes referentes como Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Nélida Roca y Carmen Barbieri. Con una personalidad arrolladora y un talento innato para la comedia, se convirtió en una de las artistas más queridas y populares de su tiempo.

Su carrera no se limitó al teatro: también brilló en el cine argentino y en la televisión. Participó en películas emblemáticas como Los caballeros de la cama redonda, A los cirujanos se les va la mano y Los fierecillos indomables, títulos que forman parte del imaginario humorístico de varias generaciones. En la pantalla chica, su presencia fue igualmente destacada, integrando programas que marcaron época como Los Campanelli, Mesa de Noticias, La peluquería de Don Mateo, Polémica en el Bar y Los Benvenuto.

La actriz que escapó del bombardeo de Plaza de Mayo

La actriz sobrevivió al bombardeo de Plaza de Mayo cuando tenía apenas 12 años y acompañaba a su padre, el actor y músico Roberto Fugazot, por el centro porteño. Según relató años después, ambos se encontraban cerca de la Plaza cuando comenzaron a escucharse las explosiones y el estruendo de los aviones que atacaban la Casa Rosada y las zonas aledañas. "Mi papá me agarró de la mano y empezamos a correr”, recordó.