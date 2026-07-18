Alerta roja en Chile: un violento temporal dejó cuatro muertos y crisis energética masiva

Más de 400.000 hogares se encuentran sin suministro eléctrico. (Foto: France 24)

Un temporal de gran intensidad en Chile, que comenzó su avance desde la zona centro-sur hacia el norte del país, provocó, hasta el momento, la muerte de al menos cuatro personas y forzó la evacuación de miles de ciudadanos ante el riesgo inminente de desastres naturales. La magnitud del fenómeno meteorológico llevó a las autoridades a declarar la alerta roja en la región de Valparaíso, considerada el epicentro de la emergencia debido a la ferocidad de las lluvias y los vientos.

Las cifras oficiales revelan una situación crítica en términos de infraestructura y servicios básicos: más de 400.000 hogares se encuentran sin suministro eléctrico, la mayor parte de los cortes se produjeron en Valparaíso y La Araucanía. Las condiciones climáticas fueron extremas, con rachas de viento que alcanzaron los 160 kilómetros por hora y precipitaciones históricas que superaron los 140 milímetros en menos de 48 horas en la zona costera. Según la Dirección Meteorológica de Chile, este evento se sitúa entre los más relevantes desde que se tienen registros, impulsado en gran medida por la influencia del fenómeno de El Niño.

Uno de los puntos más trágicos de esta jornada se vivió en la ciudad de Viña del Mar. En esa localidad, las autoridades confirmaron el fallecimiento de tres personas en un hostel: dos hermanos y un tercer individuo. La principal hipótesis de las autoridades apuntó a una intoxicación por el uso de un generador de ozono, instalado dentro del inmueble para secar la humedad provocada por las lluvias, señalan reportes tras las pericias realizadas por Bomberos y la Policía de Investigaciones.

Un impacto geográfico que abarca diez regiones del país

La emergencia no se limita a la zona central; el sistema frontal afecta actualmente a diez de las dieciséis regiones de Chile. En la región de Coquimbo, la situación es alarmante con más de 2.500 personas aisladas debido a las intensas lluvias que golpearon las provincias de Choapa, Limarí y Elqui. Ante la gravedad de los hechos, el delegado presidencial Víctor Pino solicitó formalmente el envío de más efectivos militares para reforzar el apoyo logístico y operativo en las zonas afectadas, donde además se habilitaron albergues en casi todas las comunas para recibir a los damnificados.

En la Región Metropolitana, el riesgo de desbordes obligó a realizar evacuaciones preventivas en sectores de Talagante, debido a la crecida del río Mapocho. Mientras tanto, en el sur, el presidente José Antonio Kast se desplazó hasta la región del Biobío para supervisar las labores de asistencia. Durante su visita, el mandatario subrayó la necesidad de "extraer lecciones sobre la habitabilidad de determinados sectores del país" tras observar los daños causados por el desbordamiento de ríos y el anegamiento de calles.

El panorama sigue siendo de incertidumbre mientras el temporal avanza hacia el norte, poniendo en alerta a la región de Atacama, que ya sufrió aluviones devastadores en el pasado. Con cerca de un centenar de viviendas destruidas o daños graves en todo el territorio chileno, el país se mantiene en un estado de vigilancia extrema, priorizando la protección de la vida humana y la restauración de los servicios básicos.