El fervor del cantante Jorge Rojas emocionó a todos en las redes sociales.

El clima mundialista inunda cada rincón del país y toca las fibras más íntimas de nuestra cultura. Tras el histórico triunfo del conjunto nacional, el popular cantante de folklore Jorge Rojas no contuvo la emoción y festejó con todo el pase de Argentina a la final de la Copa del Mundo 2026. Luego de vivir la victoria de la albiceleste frente a Inglaterra, el artista manifestó lo que sintió todo el país.

“Es una locura enorme. Estos chicos nos han dado una felicidad enorme”, expresó el exintegrante de Los Nocheros conmovido ante un móvil del medio La Voz. “Hoy fue una final”, cerró el artista antes de empezar a saltar para sumarse con euforia al clásico canto de la hinchada contra el combinado británico: “El que no salta es un inglés”.

La profunda conexión del cantautor con la mística de la Scaloneta ya se venía manifestando en las instancias previas del torneo global. Luego de la victoria frente a Suiza, el artista había posteado un emotivo mensaje en su perfil de Instagram para reflexionar sobre lo que genera el equipo en el alma popular.

“¡Esta pasión va más allá del juego, del deporte, es un sentimiento, es sentido de pertenencia, identidad cultural, es pueblo, esta pasión es única, inexplicable y eterna! Como el Diego, como Lionel, que estarán siempre, pase lo que pase, en nuestros corazones, en nuestra música, nuestro canto, en la historia bendita de este pueblo!!! ¡Qué lindo es ser argentino!!!”, escribió Rojas desde Instagram.

Jorge Rojas vivió el triunfo de Argentina frente a Suiza en la tribuna.

El fervor del cantante neuquino continuó expresándose en las redes sociales mediante otra sentida publicación dedicada al plantel comandado por Lionel Scaloni: “¡¡¡Vivimos uno de los momentos más emocionantes y felices de nuestras vidas!!! ¡¡¡Cuánta alegría nos dieron!!! Gracias muchachos, gracias @afaseleccion seguiremos dando nuestra mejor energía y vamos a alentar con el alma y el corazón!!! ¡¡¡El sueño sigue vivo!!!”.

La Mona Jiménez y Jorge Rojas cantando juntos en la previa de la Selección Argentina

Por otra parte, cabe recordar que Carlos "La Mona" Jiménez y Jorge Rojas paralizaron las redes sociales con un encuentro histórico que unió al cuarteto cordobés y al folklore salteño en suelo norteamericano. Ambos artistas compartieron una noche única en la ciudad de Dallas (Estados Unidos), donde coincidieron en un restaurante.

Lo que comenzó como una cena tranquila entre amigos terminó transformándose en un cruce musical imperdible que rápidamente se volvió viral entre los miles de hinchas albicelestes que coparon las calles tejanas en la previa del partido del conjunto nacional. Fue el propio ídolo máximo del cuarteto quien se encargó de inmortalizar y difundir el momento a través de sus canales oficiales. En el registro audiovisual se puede ver al "Mandamás" y al exintegrante de Los Nocheros disfrutando de la velada y, con una complicidad absoluta, interpretando a dúo "Paloma", una de las canciones más emblemáticas y coreadas del extenso repertorio cuartetero.