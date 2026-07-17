Trump puso en duda el sistema electoral en Estados Unidos y apuntó contra China

El presidente estadounidense Donald Trump volvió a recurrir a la estrategia de acusar a China por los resultados electorales desfavorables en la antesala de una nueva campaña. En el discurso, que fogoneó desde las redes sociales durante todo el día, aseguró que publicará supuestos documentos que dan cuenta de la presunta interferencia de China durante 2020 en el sistema electoral norteamericano, al que tildó de "completamente vulnerable". El mandatario aseguró que le ocultaron material durante estos años y deslizó posibles reformas para "no tener otra elección robada".

Durante toda su presentación, el mandatario y líder republicano calificó al sistema de votación estadounidense como "del tercer mundo" y deslizó que "ningún país puede ser grande sin elecciones justas y honestas". En esa línea, advirtió que el mecanismo electoral actual "expone peligrosamente" a Estados Unidos a ciberataques, manipulación e interferencia extranjera "como nunca antes". También insistió en que los ciudadanos deben tener la certeza de que cada voto emitido será contabilizado correctamente y reclamó reformas para garantizar procesos "seguros y prácticamente imposibles de vulnerar".

Bajo ese pretexto, Trump afirmó que hoy posee los documentos que comprueban la intervención china en las elecciones de 2020 y que, además, hubo una estrecha colaboración de "agentes del Estado norteamericano profundo" que "trabajaron activamente para ocultar y minimizar la magnitud de la siniestra injerencia electoral de China" durante el proceso electoral.

"Lo encubrieron tanto al presidente como al pueblo estadounidense de una manera que nadie creía posible. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos comenzaron a conocer en 2020 que los archivos de registro de votantes habían sido comprometidos", aseguró Trump. Sin embargo, no dio detalles de los supuestos archivos que posee, solo afirmó que el objetivo será "estudiarlos" para "identificar vulnerabilidades y corregirlas cuanto antes para fortalecer la credibilidad de las futuras elecciones".

Trump anunció que el secretario de Seguridad Nacional hablará para exponer las "catastróficas fallas" del sistema electoral

Sobre el final de su discurso, el mandatario anunció que ya instruyó al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para que ofrezca una sesión informativa el viernes y así "detallar el trabajo reciente de su departamento sobre vulnerabilidades cibernéticas confirmadas en nuestros sistemas de votación electrónica".

El presidente estadounidense dijo además que el Gobierno está "en proceso de informar a gobernadores, senadores y miembros del Congreso sobre posibles problemas en sus estados".

“Si se observa el sistema de votación hoy, está en muy mal estado en muchos estados, y estamos comprometidos a corregirlo", advirtió. Y concluyó: "También estamos comprometidos a trabajar con esos estados y jurisdicciones locales para ayudarlos a corregir vulnerabilidades técnicas conocidas antes de las elecciones de mitad de período".