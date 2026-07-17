Luego de un acuerdo secreto con Milei, el británico Lewis quiere tener su Reserva Natural

El bloque de senadores de La Libertad Avanza se vio forzado, por tercera vez, a suspender la sesión en la que pretendía aprobarse una ley de extranjerización de las tierras rurales, escondida en el proyecto denominado “inviolabilidad de la propiedad privada”. El tratamiento parlamentario de esta iniciativa se solapó con otros movimientos que el Poder Ejecutivo pretendió mantener en la opacidad, como fue el caso del acuerdo secreto firmado con el empresario británico Joe Lewis para que el Estado desistiera de una acción de lesividad que había puesto el foco judicial en la red de testaferros utilizada por el británico para quedarse con 12.000 hectáreas ubicadas en una zona de seguridad de frontera.

Si bien Inglaterra quedó eliminada en las semifinales del Mundial de Fútbol 2026, el británico Lewis pretende consolidar con su expansión territorial en la Patagonia. Luego de la firma del acuerdo secreto, develado por el Destape en una nota del 18 de abril, la empresa Hidden Lake – la sociedad cáscara que pasó a controlar la Estancia, el lago y una central hidroeléctrica- anunció la creación de una reserva natural ubicada en las mismas 12.000 hectáreas cuya compra fraudulenta dejó de ser investigada por el propio Estado nacional.

La legisladora María Magdalena Odarda formuló una serie de pedidos de informes a las autoridades nacionales, provinciales y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) con una denuncia implícita sobre este nuevo avasallamiento por parte de Lewis.

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“La creación de una Reserva Privada es contraria a las áreas protegidas. Debió haberse creado por ley y nada de eso sucedió. Entendemos que en el fondo constituye una nueva restricción al libre acceso al lago a pesar de que es bien natural de dominio público ubicado a solo 19 kilómetros de la ruta pero encerrado en una propiedad privada con la complicidad de los gobiernos de Río Negro y el propio Gobierno nacional, que decidió entregar la soberanía del país al desistir de una acción legal que había iniciado el propio Estado en 2023”, sostuvo Odarda.

Preguntas y dudas sobre la Reserva Natural británica

“Hoy damos un paso que nos define: nos transformamos en una Reserva Natural. Con orgullo, presentamos también nuestro nuevo logo, símbolo de una identidad que evoluciona y nos proyecta hacia el futuro”, podía leerse en el sitio web de la pretendida Reserva Natural gestionada como uno activo más de Lewis.

El empresario británico es símbolo pero de la apropiación de tierras en zona de seguridad de frontera a partir de una profusa red de testaferros tal como determinó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) en diversos informes a lo largo de los años. Luego de la denuncia de Odarda, Lewis modificó el texto de presentación de su nueva avanzada privada.

Ante los anuncios de Lewis sobre esta nueva Reserva Natural, ubicada en la misma dirección que los otros emprendimientos privados del británico (Ruta 40 kilómetro 1948), la legisladora provincial formuló una serie de pedidos de informes y denuncias, dirigidos a la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático de la provincia; a la Agencia de Recaudación Tributaria; a la Fiscalía de Estado y al Departamento provincial del agua.

* Indique si se ha otorgado autorización para el funcionamiento de una nueva Área Natural Protegida en Materia Ambiental por fuera del Sistema provincial de áreas protegidas.

* Detalle cuál es el acto administrativo por el cual el gobierno provincial ha autorizado a la empresa propiedad del ciudadano inglés Joseph Lewis – en forma inédita y sin audiencia pública ni estudios de impacto ambiental previos – la administración, gestión y explotación privada de un bien de dominio público.

* Indique cuáles han sido las acciones promovidas desde la Secretaría de Ambiente para evitar la publicación y promoción en distintas redes sociales – por parte de la empresa Hidden Lake SA- de propaganda sobre una reserva natural protegida inexistente.

* Indique si la empresa Hidden Lake S.A. usufructuó con fines de lucro el agua del Río Escondido, bien de dominio público de Río Negro, sin haber cumplido la obra a la cual fue obligada por ley desde el año 2010 y 2019 en forma total.

* Indique si con la creación de la “Reserva Natural Privada Lago Escondido” se restringe o afecta el acceso libre, gratuito y seguro al espejo de agua y sus costas, derecho garantizado en el artículo 73 de la Constitución provincial.

* Indique si ha comenzado a tributar Ingresos Brutos en función de la “Reserva Natural Lago Escondido”.

La creación de esta reserva natural posee todos los rasgos de una nueva avanzada territorial por parte de la sociedad Lago Escondido, tal como había hecho el británico al momento de cerrar el camino público para acceder al espejo de agua.

Un secreto a voces

La difusión oficial sobre la nueva Reserva Natural ocurrió el 23 de mayo de este año, cinco días después de que El Destape publicara el acuerdo secreto entre Lewis y la administración Milei para ponerle fin a una acción de lesividad iniciada por el propio Estado nacional en 2023. Lo que se pretendía con la acción de lesividad era la anulación de la venta de 12.00 hectáreas adquiridas por el británico en 1996 a través de una compleja red de testaferros.

El acuerdo se hizo durante la feria judicial de enero de este año. Antes de llevársela llave en mano al juez de feria del contencioso administrativo, Walter Lara Correa, las partes rubricaron la finalización de la acción de lesividad en el Ministerio del Interior.

El motivo detrás de la urgencia para firmar el acuerdo había que buscarlo en los negocios energéticos de Lewis. Además de apropiarse del Lago Escondido y de los pasos públicos, el británico construyó una pequeña central hidroeléctrica junto a la empresa Pampa Energía, como parte de su diversificación de negocios a través de la estructura de Tavistock Group.

La propia Hidden Lake lo había explicitado durante una presentación realizada en el expediente judicial según la transcripción realizada por el juez Lara Correa.

“La homologación del acuerdo es la condición sine qua non para destrabar y concretar una inversión de infraestructura crítica para garantizar electricidad para la comunidad de todas las localidades que integran la Comarca Andina. Hasta la definitiva homologación firme de cualquier solución conciliatoria, no podemos embarcarnos en la obra de interconexión y finalizarla antes del invierno. Debemos asegurarnos la provisión de los materiales antes del 25/30 de enero”, señalaron desde Hidden Lake.

A partir de la firma de la sentencia, el expediente judicial quedó bajo reserva, sin la posibilidad de accederse a su cuantiosa documentación. Consumado el acuerdo con el Gobierno nacional, la empresa Hidden Lake (Lago Escondido) anunció la creación de la Reserva Natural. Ambos eventos fueron vinculados por Odarda en sus pedidos de informes ante la fiscalía pública y la secretaría de ambiente de Río Negro.

“Lago Escondido está llevando adelante la gestión y la explotación comercial del Lago, sus costas y accesos, privatizando de hecho el espejo de agua propiedad de todo el pueblo de Río Negro. Esta Reserva es una muestra más de la impunidad en la cual se han desarrollado las actividades de Lewis desde la década del ´90 hasta la actualidad”, concluyó Odarda.