En el marco de la postergación del debate de la Ley de Tierras que impulsa el gobierno de Javier Milei, la ex directora del Registro Nacional de Tierras Rurales, Florencia Gómez, explicó en diálogo con El Destape 1070 cómo es y en qué consiste la reforma a la norma que quiere el oficialismo. Advirtió que la nueva legislación lo que busca es "eliminar los límites" a la administración de la tierra, y que eso consecuentemente traerá "una pérdida de datos sobre qué es lo que se hace" con cada porción del territorio. En tanto, describió a la ley como "un blanqueo de todas las operaciones fraudulentas que se han hecho" hasta ahora y que en Casa Rosada "necesitan legalizar".

Florencia Gómez, quien además es abogada especializada en tierras rurales, comenzó la entrevista describiendo a la ley como "la institucionalización del engaña pichanga", dado que lo que habilita no es solamente la comercialización de la tierra, sino "la discrecionalidad de la información". "Si esta ley se aprueba, van a denegar la entrega de certificados de propiedad, tanto a la mirada del cliente como a la mirada del Estado argentino", agregó la letrada.

"Lo que está en riesgo acá es la fijación de límites. La ley de tierras es la que los establece. Con esa reforma, lo que te hacen es eliminarlos y decirte que ahora las provincias y la Nación los van a fijar. ¿Pero bajo qué criterio? Por quien sea el cliente. Entonces la información se privatiza y se pierde el registro público", detalló Gómez al respecto.

El respaldo de los gobernadores como la llave para la aprobación de la ley

En cuanto a las conversaciones con diputados y senadores para promover el rechazo a la ley, la ex titular de Tierras Rurales explicó que están tratando de llegar "a distintos senadores, sin mirar sus partidos políticos", pero con foco en aquellos que "todavía no se expresaron a favor ni en contra". En ese sentido, advirtió que existen senadores que "quieren votar en contra de la ley, pero sus gobernadores les ordenan votar a favor". Consultada por algún ejemplo, Goméz afirmó: "Esto es exactamente lo que pasa con los senadores de Río Negro".

"Acá hay una verdad. Esta ley no se aprueba sin el apoyo de los partidos aliados ni de los partidos provinciales", agregó Gómez, y comparó la situación actual en torno a esta ley con la de la guerra de los Balcanes en los años '90. "El problema de algunos gobernadores es el mismo que hubo en los Balcanes. Nos están llevando a vivir una atomización de la Nación y del Estado nacional. Entonces... ¿cómo puede ser que los gobernadores apoyen esto?", enfatizó.

También advirtió sobre los riesgos de esta ley en comparación a otras reformas que se quisieron hacer en otros momentos. "Las últimas leyes todavía contemplaban a la tierra como un recurso estratégico para la Nación. Te decían 'la tierra es tanta, no se puede afectar ni multiplicar, hay que cuidarla'. Hoy eso no pasa con esta ley", agregó Gómez. Y sumó: "No es menor que quieran derogar el artículo que te impide el acceso a un río o a una hidroeléctrica".