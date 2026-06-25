La Mona Jiménez conoció a Messi y reveló un detalle inesperado: "Me pidió Paloma loca".

Durante décadas, Carlos "La Mona" Jiménez llenó estadios, hizo bailar a generaciones enteras y se convirtió en una de las figuras más populares de la música argentina. Sin embargo, había una cuenta pendiente que todavía no había podido saldar, conocer a Lionel Messi.

La revelación llegó en una entrevista con Revista Gente, donde el histórico cantante cordobés recordó el emocionante encuentro que tuvo con el capitán de la Selección argentina durante su paso por Estados Unidos, en el marco del Mundial de Clubes.

Fanático declarado de la Scaloneta, La Mona contó que sigue de cerca al seleccionado desde hace años y que incluso viajó para acompañarlo en distintas competencias. Pero más allá de su pasión futbolera, había un sueño personal que seguía esperando cumplir. "Yo lo quería conocer a Leo y dije, voy a ir para conocerlo", confesó el artista de 75 años.

Lo curioso es que la oportunidad había estado al alcance de la mano algunos meses antes, cuando estuvo en Miami. Sin embargo, prefirió no acercarse. "Dije no lo voy a ir a molestar, sé que debe estar entrenando, jugando y yo no lo conozco", explicó, admitiendo que la timidez también jugó su papel. Finalmente, el esperado encuentro se produjo en Kansas. Y lo que ocurrió después sorprendió incluso al propio cantante.

Los detalles del encuentro entre La Mona Jiménez y Messi

"Fue divino. Fue increíble porque me pidió Paloma loca", relató sobre Messi. Según contó, mientras compartía un momento con los jugadores de la Selección, comenzó a cantar algunos de sus clásicos y rápidamente llegaron los pedidos. Después de "Paloma loca", otro integrante del plantel, que La Mona cree que pudo haber sido Cuti Romero o Rodrigo De Paul, le pidió "Luis". La emoción era tan grande que ni siquiera recordaba algunas letras. "Yo estaba feliz, les canté como 10 o 12 temas", recordó entre risas.

La Mona Jiménez sobre su encuentro con Messi: "Fue divino. Fue increíble porque me pidió Paloma loca".

Durante la charla con Gente, el cuartetero también dejó en claro la admiración que siente por el mejor futbolista del mundo. "Yo sé que lo mío es menor, que él tiene un 99% de popularidad y yo tengo un 1%", dijo, lejos de cualquier gesto de grandeza.

Para La Mona el encuentro significó mucho más que una simple foto o un saludo. De hecho, reconoció que la experiencia terminó teniendo un valor emocional tan grande que incluso logró eclipsar una de las mayores espinas de su carrera, aquel recital en el Madison Square Garden que estuvo cerca de concretarse y nunca sucedió.