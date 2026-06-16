Furor por La Mona Jiménez que hizo vibrar a la Selección Argentina horas antes de su debut: "Increíble"

La concentración de la Selección Argentina en Kansas City tuvo un toque tan inesperado como especial gracias a la presencia de uno de los máximos referentes de la música popular argentina: Carlos "La Mona" Jiménez. Invitado de lujo al stream de AFA Estudio junto al equipo de Un Poco De Ruido en el Hotel Origin, el ícono del cuarteto cordobés protagonizó un momento único que quedó grabado a fuego en la previa mundialista.

Julián Álvarez y Nahuel Molina, dos de los futbolistas cordobeses convocados por Lionel Scaloni, fueron los primeros en bajar a compartir unos minutos con "El Mandamás". El encuentro se volvió todavía más emotivo cuando La Mona se llevó de regalo la camiseta número 9 que usó el delantero ex-River, un gesto que conmovió al cantante y revolucionó las redes sociales.

A pesar del fuerte tornado que azotó las inmediaciones del hotel en el exterior, adentro el ambiente se transformó por completo en una fiesta cálida y familiar. La noche fue ganando ritmo y rápidamente otros integrantes del plantel como Lisandro Martínez, Exequiel Palacios y Thiago Almada se sumaron para disfrutar de la música y las innumerables anécdotas que Jiménez compartió, todo bajo la atenta mirada del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quien acompañó el evento de cerca.

El descontrol al ritmo de "Beso a beso" y un Messi desatado

Las imágenes y videos que circularon posteriormente en las redes sociales mostraron a la mayor parte del grupo reunido en torno a La Mona, entonando juntos los máximos clásicos de su repertorio. El momento de mayor euforia llegó con los acordes de “Beso a beso”, donde se pudo ver al capitán Lionel Messi, acompañado muy de cerca por Rodrigo De Paul, cantando y aplaudiendo a la par del resto de sus compañeros.

La Mona Jiménez visitó el ciclo Afa Estudio junto a Un Poco de Ruido.

En medio del entusiasmo generalizado, la interacción fluyó con total naturalidad. La Mona se acercó al grupo de futbolistas y le arrimó el micrófono a Cristian "Cuti" Romero, el defensor surgido en Belgrano de Córdoba que se había sumado sobre el final. Rodeado de ovaciones, el central no dudó en prenderse al karaoke y demostrar su orgullo por compartir las estrofas con el máximo ídolo de su provincia.

El repertorio del mini show privado no se detuvo ahí. El delirio total de los jugadores se desató cuando sonó “¿Quién se tomó todo el vino?”. En uno de los clips más virales de la velada, se observa a un Messi súper espontáneo y alegre, sonriendo y agitando una camiseta en el aire al compás del legendario estribillo cuartetero.

Esta inesperada reunión no solo fortaleció los lazos entre los futbolistas y las raíces de la cultura popular, sino que también dejó una postal de unión, distensión y alegría en medio de una concentración mundialista que suele caracterizarse por la estricta rutina y la tensión de la competencia.

Al terminar la jornada, el propio cantante volcó su profunda emoción a través de su cuenta oficial de Instagram con un mensaje dedicado al plantel y a los hinchas: “Increíble lo que viví anoche en AFA Estudio. Gracias a toda la Selección Argentina, AFA Estudio, Un Poco De Ruido, Chiqui Tapia y a todo el staff que estaba presente por hacerme pasar momentos tan felices, y a ustedes, mi público, por acompañarme del otro lado de la pantalla. Aguante Argentina, de corazón a corazón, los quiero”.