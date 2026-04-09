La Mona Jiménez emocionó al contar su historia con Evita: "No sabía que existía"

La Mona Jiménez recordó cómo Evita ayudó a su familia en su infancia.

La Mona Jiménez relató un capítulo fundamental y poco conocido de su infancia en una entrevista con Pampita. Con la autenticidad que lo caracteriza, el máximo referente del cuarteto recordó las extremas carencias que atravesaba su familia cuando él era apenas un niño y cómo Evita Perón los ayudó a salir de la pobreza.

El músico relató que no contaban con instalaciones básicas: no tenían baño y debían higienizarse en un fuentón, una realidad que marcó sus primeros años de vida. Evita les dio una vivienda digna que incluía baño con inodoro y ducha, artefactos desconocidos para ese niño que años más tarde se convertiría en el rey del cuarteto.

"Para mí todo el mundo tenía pozo ciego, no sabía que existían esas cosas. Cuando Evita nos dio la casa, mi papá me dijo 'nunca más pozo ciego'. Cuando me metí a la ducha por primera vez, ¡qué felicidad! Me quedé como veinte minutos ahí disfrtutando del agua caliente", contó Jiménez en su relato.

El caso de La Mona e sun ejemplo de las miles de familias que cuyas vidas mejoraron gracias al acceso a una vivienda que les permitiera tener las necesidades básicas cubiertas. El fragmento de la nota se volvió viral en las redes sociales, generando una oleada de mensajes emotivos entre miles de usuarios.

Evita.

Las significtivas palabras de La Mona Jiménez en el Día de la Memoria

El músico compartió públicamente detalles sobre la persecución que sufrió durante la última dictadura militar argentina. El referente del cuarteto cordobés reveló que permaneció privado de su libertad durante casi dos años, un hecho que vinculó directamente con la estigmatización y censura que pesaba sobre el género musical que representaba en aquel entonces.

La Mona Jiménez, en vivo.

El cantante relató que su detención no se debió a una militancia política partidaria, sino a la naturaleza popular y masiva del cuarteto, que era vigilado de cerca por las autoridades de facto. En su relato contó que fue trasladado a un centro de detención donde permaneció incomunicado.

Este relato, que el artista mantuvo en reserva durante décadas, aporta una nueva perspectiva sobre el alcance de la represión en el interior del país y específicamente en la provincia de Córdoba. Con su testimonio, Jiménez no solo reconstruyó un fragmento doloroso de su historia personal, sino que también puso de manifiesto el rol de la música como un espacio de resistencia y los riesgos que corrieron sus protagonistas durante los años de plomo.