Platense vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

Platense recibirá a Gimnasia (Mendoza), en el marco de la fecha 14 del Apertura, el próximo domingo 12 de abril a partir de las 15:00 (hora Argentina), en el estadio Ciudad de Vicente López.
Así llegan Platense y Gimnasia (Mendoza)
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Platense en partidos del Apertura
Platense sacó un empate por 0 en su visita a Lanús. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha recibido 4 goles en su arco y ha marcado 1 tanto en el rival.
Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Apertura
Gimnasia (Mendoza) viene de derrotar a Vélez con un marcador 3 a 2. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 2 encuentros. Anotó 4 goles y le han convertido 5 en su arco.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 30 de marzo, en Primera Fase del torneo Nacional 1983, y el marcador favoreció a Platense con un marcador de 4-2.
Juan Loustau será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Apertura
- Fecha 14: vs Gimnasia (Mendoza): 12 de abril - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Central Córdoba (SE): 20 de abril - 17:15 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs San Lorenzo: 25 de abril - 14:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Apertura
- Fecha 14: vs Platense: 12 de abril - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Lanús: 20 de abril - 21:45 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Independiente Riv. (M): 26 de abril - 15:00 (hora Argentina)
Horario Platense y Gimnasia (Mendoza), según país
- Argentina: 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas