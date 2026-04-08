Barcelona vs Atlético de Madrid por Champions League: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Barcelona buscará dar un paso importante hacia las semifinales de la Champions League cuando reciba al Atlético Madrid de Julián Álvarez este miércoles en el Camp Nou, en el partido de ida de los cuartos de final. El conjunto culé llega a este compromiso con una racha invicta de casi dos meses en todas las competiciones y tras haber vencido 2-1 al Atlético el pasado sábado en La Liga, pero los azulgranas enfrentan el desafío de romper una maldición: fueron eliminados por los colchoneros en sus dos últimos cruces de cuartos de Champions, en 2013-14 y 2015-16.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Barcelona y Atlético de Madrid, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Barcelona y Atlético de Madrid?

El partido entre Barcelona y Atlético de Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League se jugará este miércoles 8 de abril de 2026, a partir de las 16:00 horas (hora argentina) en el estadio Camp Nou de Barcelona. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+.

El equipo de Barcelona llega a este partido atravesando un momento extraordinario, con casi dos meses sin conocer la derrota en todas las competiciones. Los dirigidos por Hansi Flick lideran cómodamente La Liga con siete puntos de ventaja sobre el Real Madrid, segundo en la tabla, lo que les permite concentrarse plenamente en la Champions League.

El conjunto culé viene de protagonizar una goleada histórica en octavos de final al vencer 8-3 en el global al Newcastle United, incluyendo un contundente 7-2 en la vuelta disputada en el Camp Nou. Además, los azulgranas acaban de imponerse 2-1 al Atlético el pasado sábado en La Liga, con gol decisivo de Robert Lewandowski en el tiempo añadido, en lo que fue un anticipo de este cruce copero.

Sin embargo, el Barcelona enfrenta un desafío importante basado en el historial reciente: los culés han perdido sus dos últimos cruces de cuartos de final de Champions League precisamente ante el Atlético de Madrid, cayendo 2-1 en la edición 2013-14 y 3-2 en 2015-16. De hecho, en los últimos cuatro enfrentamientos europeos entre ambos equipos, el Barcelona solo ha conseguido una victoria y ha marcado apenas tres goles, estadísticas que alertan sobre la capacidad del Atlético para competir en este escenario.

Por su parte, el Atlético de Madrid llega a este encuentro en un momento complicado, acumulando tres derrotas consecutivas en todas las competiciones, incluida la mencionada caída ante el Barcelona en La Liga. Los rojiblancos se encuentran en la cuarta posición de La Liga, con 12 puntos de ventaja sobre el quinto clasificado, el Real Betis, por lo que el campeonato doméstico no es su prioridad actual.

El equipo de Diego Simeone ha puesto su foco en dos objetivos: avanzar en la Champions League y conquistar la Copa del Rey, donde enfrentarán a la Real Sociedad en la final. En octavos de final de la competición europea, el Atlético eliminó al Tottenham Hotspur con un marcador global de 7-5, a pesar de caer 3-2 en el partido de vuelta disputado en Londres. Cabe destacar que los colchoneros no logran superar la instancia de cuartos de final desde la temporada 2016-17, cuando fueron eliminados por el Real Madrid en semifinales.

Un dato llamativo es que el Atlético ha perdido cuatro partidos en esta edición de la Champions League, lo que hace aún más meritoria su clasificación a los cuartos de final. No obstante, su historial favorable contra el Barcelona en la máxima competición europea les brinda confianza de cara a este duelo, sabiendo que han demostrado ser un rival incómodo para los azulgranas en este torneo, incluso cuando el contexto de forma no les favorece.

Formaciones probables de Barcelona y Atlético de Madrid

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, tendrá algunas bajas importantes para este compromiso. Andreas Christensen permanece lesionado de la rodilla, mientras que Raphinha y Frenkie de Jong están fuera por problemas en los isquiotibiales, y Marc Bernal continúa recuperándose de una lesión en el tobillo. La buena noticia es que Ronald Araujo ha sido declarado apto a pesar de haber sido sustituido en el partido del sábado ante el Atlético.

Jules Kounde, quien regresó desde el banco en el encuentro liguero, se espera que vuelva a la titularidad para este compromiso europeo. En el ataque, Robert Lewandowski debería ser titular tras ingresar desde la suplencia el fin de semana, mientras que Marcus Rashford, cedido por el Manchester United, podría mantener su lugar en el once inicial por la banda izquierda después de sus buenas actuaciones recientes.

Por el lado del Atlético de Madrid, Diego Simeone también enfrenta varias ausencias. Pablo Barrios permanece descartado por una lesión muscular en el muslo, mientras que Jose Giménez y Johnny Cardoso son serias dudas debido a un golpe y una lesión muscular respectivamente. Jan Oblak ha regresado a los entrenamientos pero no será incluido en la convocatoria, por lo que Juan Musso continuará como guardameta titular.

Julián Álvarez, quien fue suplente en el partido del sábado y sigue siendo vinculado con un posible traspaso al Barcelona, se espera que regrese al once inicial para este encuentro de Champions League. Además, David Hancko, Ademola Lookman y Matteo Ruggeri deberían volver a la alineación titular tras haber sido preservados en el compromiso liguero.

Probable formación de Barcelona: Joan García; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martín, João Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford; Robert Lewandowski.

Probable formación de Atlético de Madrid: Juan Musso; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Jorge Resurrección 'Koke', Álex Baena; Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Ademola Lookman; Julián Álvarez.

Barcelona vs Atlético de Madrid: Ficha técnica