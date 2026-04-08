Trabajadores del Ministerio de Producción de Chaco volvieron a salir a las calles tras llevar la semana pasada su reclamo hasta la Cámara de Diputados, donde denunciaron la falta de respuestas oficiales del gobierno de Leandro Zdero, en medio del conflicto por los salarios y el incumplimiento del Fondo de Estímulo Productivo (FEP). “El reclamo es colectivo y no puede seguir siendo ignorado”, afirmaron.

El eje del conflicto radica en los cambios aplicados al FEP, ya que desde el Gobierno provincial aseguran que no hubo eliminación del beneficio, sino una reconfiguración tras detectar irregularidades en su composición. En ese sentido, Dudik explicó: "Se detectaron distorsiones en la integración del fondo, con conceptos que no corresponden. Por eso se hizo un reordenamiento para ajustarlo a derecho". Sin embargo, los trabajadores sostienen que esa modificación derivó en una reducción significativa de sus ingresos.

La escalada de tensión incluyó protestas frente a la Legislatura y advertencias gremiales sobre una posible profundización de las medidas de fuerza si no hay respuestas concretas. Desde la oposición endurecieron el tono y acusaron al Ejecutivo de intentar relativizar la situación.

La última protesta se centró en la fuerte diferencia entre los ingresos que perciben los empleados y las cifras mencionadas públicamente por el ministro de Producción, Oscar Dudik. Según expresaron durante la manifestación, un profesional con título universitario percibe actualmente $444.430, una cifra que, remarcaron, está lejos del millón de pesos que aseguró el funcionario.

Desde el sector sostienen que existe una estrategia de desacreditación hacia la tarea que cumplen diariamente y cuestionaron que se utilicen cifras que, aseguran, no reflejan la realidad de los recibos de sueldo. “Se nos miente en la cara. Nuestros recibos siguen diciendo otra cosa”, señalaron también a través de redes sociales los trabajadores estatales según detalló el medio Chaco Ahora.

En ese sentido, los empleados acusan a la gestión de Zdero de profundizar una política que inició en julio de 2025 con la quita de la cláusula gatillo a los docentes y que ahora hace blanco en el personal técnico de esta cartera. Las protestas y los reclamos gremiales se profundizaron, en medio de una creciente discusión sobre el rumbo económico de la administración provincial.

Empleados señalan que un profesional con título universitario percibe actualmente $444.430, una cifra que está lejos del millón de pesos que aseguró Dudik. (Foto: Chaco Ahora).

La oposición denuncia ajuste de Zdero y crece el conflicto salarial

Tras la interpelación al ministro Dudik, desde la oposición cuestionaron la política de ajuste del gobernador Zdero, a la que vinculan con el modelo del presidente Javier Milei.

Uno de los principales críticos fue el diputado provincial peronista, Luciano Moser, quien apuntó contra el referente de la cartera Oscar Dudik, y el mandatario chaqueño al sostener que existe una “decisión política de ajuste” que impactó en los ingresos de alrededor de 900 trabajadores.

La sesión especial en la Legislatura chaqueña estuvo marcada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición, en un clima de alta tensión que terminó con la interrupción del debate por falta de quórum.

Moser sostuvo que "el Gobierno pretende esconder el ajuste llamándolo ‘un pequeño conflicto’", y explicó que, por el contrario, se habla de trabajadores que sostienen a sus familias con esos salarios. Además, calificó el escenario como “confiscatoria e inhumana" y planteó: "Habría que preguntarle al ministro y al gobernador si podrían seguir haciendo sus vidas normalmente si les recortan los ingresos de esa manera".

Con el conflicto aún sin resolución, el caso se consolida como uno de los principales focos de tensión política y social en territorio chaqueño, con posiciones enfrentadas entre el Gobierno provincial y los sectores afectados.