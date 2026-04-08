Kicillof hace base en el interior bonaerense: inaugura viviendas y un nuevo polo judicial

El gobernador Axel Kicillof estará este miércoles en Adolfo Gonzales Chaves y Olavarría e inaugurará un nuevo polo judicial, firmará convenios, entregará viviendas, ambulancias y combis para el transporte escolar. El mandatario retoma la agenda en el territorio y hace foco en la gestión del interior de la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, la actividad más importante de la jornada será en Olavarría, alrededor de las 14:30 horas, y a través de la cual inaugurarán la nueva sede del Polo Judicial del Departamento Azul, junto al intendente Maximiliano Wesner y autoridades de la Suprema Corte bonaerense.

Se trata de una obra que llevó adelante el ministerio de Infraestructura provincial con una inversión de unos $26 mil millones. El nuevo Polo consta de 3 plantas y un subsuelo de más de 10 mil metros cuadrados. Esto permitirá centralizar las distintas fiscalías y departamentos judiciales que hasta el momento estaban en diferentes inmuebles alquilados.

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Las actividades durante la mañana

Antes de la inauguración del Polo judicial, Kicillof estará en Adolfo Gonzales Chaves. Junto a la intendenta, Lucía Gómez, entregarán 10 viviendas en la localidad De la Garma.

Además, el mandatario entregará una ambulancia, un camión para la recolección de residuos sólidos urbanos y equipamiento ambiental; y una combi de transporte escolar para una escuela de educación especial. Se trata de la combi entregada número 65. De esta manera, el gobierno provincial ya adjudicó 429 ambulancias, lo que demanda una inversión de más de $90 mil millones.

En tanto, en Olavarría, el gobierno también firmará convenios con el municipio de distinta índole. Uno de ellos será la inclusión de Olavarría al programa “Entramados”, que tiene como objetivo prevenir delitos de menores, tanto niños como adolescentes y jóvenes que se hayan en conflicto con la ley penal. Ya son más de 50 los municipios que adhirieron.

El distrito también firmará un convenio con el ministerio de Seguridad para dar asistencia técnica para la capacitación profesional de la nueva guardia urbana de la ciudad. Además, 20 nuevos efectivos policiales se sumarán a los destacamentos del municipio. El tercer convenio será para formar parte del anillo digital provincial, lo que generará que la comuna pueda realizar la lectura de patentes vehiculares en las calles principales.

Finalmente, pasadas las 16 horas, el mandatario provincial recorrerá la obra del nuevo edificio del Comando de Patrullas, entregará otra ambulancia y firmará convenios de seguridad para fortalecer la prevención del delito en el distrito.