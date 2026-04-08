Bad Bunny estrenó su show en Tokio: dónde verlo completo y gratis desde Argentina

Bad Bunny estrenó su show en Tokio y se puede ver gratis desde Argentina.

El fenómeno global de Bad Bunny suma un nuevo capítulo internacional, pero esta vez no hace falta viajar miles de kilómetros para ser parte. Desde hoy, sus fans pueden ver desde cualquier lugar del mundo el show que dio en Tokio y que hasta ahora había sido una experiencia limitada para unos pocos.

Se trata de Billions Club Live, un concierto filmado en formato película que ya está disponible a través de Spotify y que captura una noche especial en la carrera del artista.

Dónde ver el show de Bad Bunny en Tokio

El recital puede verse de manera global directamente en Spotify, tanto en celulares (iOS y Android), como en computadoras y Smart TVs. La plataforma habilitó además subtítulos en varios idiomas, incluyendo español, inglés, portugués y japonés, para ampliar la experiencia a públicos de todo el mundo.

El concierto fue grabado el 7 de marzo en el Tipstar Dome de Chiba, en Tokio, en lo que marcó la primera presentación de Bad Bunny en Asia. A diferencia de sus habituales shows multitudinarios, esta vez se trató de un evento exclusivo, con poco más de 2.300 fans invitados.

Durante 42 minutos, el artista repasa algunos de los mayores hits de su carrera, muchos de ellos parte del llamado “Billions Club” de Spotify, que agrupa canciones con más de mil millones de reproducciones, y suma momentos inéditos pensados especialmente para este formato.

Entre los temas incluidos aparecen clásicos como “Tití Me Preguntó” y “Yonaguni”, junto a versiones diferentes, como una interpretación en clave salsa de “MIA”.

La película fue realizada junto a Stillz, colaborador creativo habitual del artista, quien en esta ocasión estuvo a cargo de la dirección y la fotografía. El resultado no es solo un recital, sino una pieza audiovisual que mezcla música en vivo con reflexiones del propio Bad Bunny sobre su carrera y su vínculo con el público.

“Nunca imaginé que iba a estar tocando en Tokio”, reconoce el músico en uno de los momentos del film, donde también destaca cómo la pasión por la música lo llevó a escenarios impensados.

El lanzamiento forma parte de una nueva estrategia de Spotify para conectar a artistas y fans más allá del streaming tradicional. En paralelo al estreno, se organizaron eventos especiales en ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá y São Paulo, donde seguidores pudieron ver el show en comunidad y acceder a contenido exclusivo.

Con más de 30 canciones dentro del Billions Club, Bad Bunny reafirma su lugar como uno de los artistas más influyentes del mundo y ahora suma una nueva forma de llegar a su público: un concierto íntimo, filmado en Tokio, pero disponible para todo el planeta.