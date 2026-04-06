Zapatos marrones: la tendencia que desplaza al negro en otoño-invierno 2026

Con la llegada de las bajas temperaturas, el guardarropa se renueva y el calzado cobra un protagonismo especial. Este otoño 2026, el marrón se convirtió en uno de los tonos más elegidos para zapatos, desplazando incluso al clásico negro.
Este color, lejos de ser un simple complemento, se posiciona como un nuevo neutro que aporta calidez y profundidad a cualquier conjunto. Desde tonalidades chocolate hasta cafés más claros, el marrón se adapta perfectamente tanto a looks casuales como a opciones más formales.
Los calzados estrella de este otoño-invierno 2026
Botas en punta: un clásico infalible que estiliza la figura y suma elegancia instantánea. En su versión marrón chocolate, estas botas se transforman en una alternativa moderna al negro tradicional, ideales para combinar con trajes sastre, pantalones de vestir o incluso jeans con camisa blanca.
Botas cowboy: la pieza que imprime personalidad a cualquier outfit. En tonos café medio o tostado, estas botas resultan muy fáciles de combinar, desde estilos boho con vestidos fluidos hasta combinaciones urbanas con denim o cuero. Son una apuesta segura que no pasa de moda.
Chatitas: comodidad y minimalismo en clave chic para el día a día. Las bailarinas en marrón, especialmente en gamuza o cuero suave, aportan un aire delicado y romántico. Son perfectas para quienes buscan practicidad sin perder estilo y combinan con pantalones rectos, faldas midi o vestidos tejidos.
Mocasines: el comodín urbano que suma sofisticación sin esfuerzo. En tonos marrones, estos zapatos clásicos se vuelven extremadamente versátiles, acompañando desde jeans y sweaters oversized hasta trajes sastre o faldas midi. Las versiones con suela chunky o detalles metálicos actualizan cualquier look.
Cómo combinar el calzado marrón
Con tonos tierra: beige, crema, terracota y mostaza crean una armonía natural y elegante.
Con verde oliva: una combinación perfecta para el otoño, especialmente con botas cowboy o mocasines.
Con borgoña: el contraste entre el marrón cálido y el burdeos profundo es sofisticado y moderno.
Con denim: cualquier prenda de jean se lleva bien con marrón. Probá unos jeans negros con botas marrones.
Con negro: animáte al mix. Un vestido negro con botas marrones chocolate es un look de alto impacto.
Materiales que se llevan
Gamuza: ideal para chatitas y botas cowboy. Aporta textura y un aire romántico.
Cuero liso: perfecto para botas de punta y mocasines. Es más formal y fácil de limpiar.
Cuero grabado (serpiente o cocodrilo): para las más atrevidas. Un mocasín marrón con textura de reptil es una declaración de estilo.
Ante: similar a la gamuza pero más resistente. Muy visto en botas de caña alta.