Adiós campera de cuero: el abrigo que será tendencia en el otoño-invierno 2026

La gamuza transforma looks simples en conjuntos sofisticados y actuales.

Si buscás una prenda que aporte textura, elegancia y personalidad sin complicaciones, la campera de gamuza es la opción ideal para este otoño. En particular, los tonos marrones se posicionan como el nuevo neutro favorito, ganando terreno en el guardarropas de quienes siguen las últimas tendencias.

Este regreso no es casualidad: las pasarelas internacionales mostraron versiones renovadas, que van desde camperas tipo bomber hasta modelos con cuellos amplios, cinturones o inspiración biker. A pesar de sus diferencias, todas comparten la capacidad de transformar conjuntos simples, como jeans y básicos, en looks con un toque sofisticado y actual.

Además, esta tendencia no es pasajera. Viene gestándose desde hace varias temporadas y ya se consolidó en el street style europeo y en las redes sociales, donde influencers y creadoras de contenido la adoptan para combinar comodidad con estilo.

Los estilos que dominarán el otoño 2026

Oversize: el favorito del street style

Las camperas oversize en tonos chocolate o marrón intenso son la apuesta segura para quienes buscan un look relajado pero moderno. Se lucen con jeans wide leg o rectos, incluso con detalles llamativos, y se complementan con botas o mocasines para lograr un equilibrio entre lo casual y lo sofisticado. La clave está en dejar que esta prenda sea la protagonista, acompañándola con básicos que realcen su textura y presencia.

Oversize, cropped y con flecos son los estilos estrella.

Cropped: moderna y favorecedora

Otra versión que gana terreno es la campera cropped, que aporta frescura y ayuda a estilizar la figura sin acortar la silueta visualmente. Combinada con jeans blancos o crudos y balerinas, especialmente con estampados animales, logra un equilibrio perfecto entre elegancia y naturalidad.

Con flecos: el toque boho que marca tendencia

Las camperas con flecos son uno de los must have del 2026. Este detalle, que remite al estilo boho, vuelve con una impronta más sofisticada y renovada. Los flecos pueden ubicarse en mangas, espalda o bolsillos, aportando movimiento y personalidad a cualquier conjunto. Además, funcionan tanto en chaquetas como en chalecos o abrigos, convirtiéndose en el aliado perfecto para darle un plus a outfits básicos.

Los errores que arruinan la gamuza y cómo evitarlos

La gamuza es una de las telas más elegantes y delicadas del guardarropa, pero también una de las que requiere más cuidados. Un mal paso puede arruinar esa textura aterciopelada que la hace tan especial. Por eso, es clave conocer los errores más comunes y cómo evitarlos.

Error 1: mojarla sin protección. La gamuza no se lleva bien con el agua. Si te llueve sin previo aviso, las manchas pueden quedar marcadas. La solución es aplicar un spray impermeabilizante específico para gamuza antes de estrenarla. Así creás una capa protectora que repele líquidos sin alterar el aspecto de la prenda.

Error 2: guardarla sin estructura. Colgar la campera en una percha fina o doblarla mal puede deformarla. Usá perchas anchas y acolchadas para mantener la forma de los hombros. Si la guardás fuera de temporada, meté papel de seda en las mangas y guardala en una bolsa de tela, nunca de plástico.

Error 3: limpiar manchas con productos caseros. Frotar con detergente común o usar paños húmedos empeora el problema. Para manchas secas, usá una goma especial para gamuza o un cepillo de cerdas suaves. Si la mancha es de líquido, dejá secar al aire y luego cepillá suavemente. Para manchas difíciles, lo mejor es acudir a una lavandería especializada.

Error 4: no cepillarla entre usos. El cepillado regular con un cepillo de gamuza levanta el pelo y mantiene ese acabado aterciopelado. Hacelo después de cada uso para evitar que la suciedad se incruste.