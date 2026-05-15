Finlandia reabre el aeropuerto de Helsinki tras una amenaza de drones

FOTO DE ARCHIVO. Un avión de Finnair en la pista en el aeropuerto de Helsinki-Vantaa, Vantaa, Finlandia

Finlandia ​informó el viernes de que la supuesta actividad de drones en los cielos de la región ‌de la capital ya ‌no suponía una amenaza y que la situación estaba volviendo a la normalidad tras la reapertura del aeropuerto de Helsinki.

Finlandia y los vecinos Estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania han sido testigos recientemente de una serie de incidentes en los que drones ucranianos dirigidos hacia Rusia ​se han desviado ⁠hacia su espacio aéreo, pero no se supo de ‌inmediato si el incidente del viernes era ⁠similar.

Las fuerzas de defensa finlandesas habían ⁠movilizado anteriormente aviones de combate y otros servicios de emergencia en respuesta a la situación, pero afirmaron en un ⁠comunicado que Finlandia no se enfrentaba a una amenaza ​militar directa.

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"El peligro ha pasado. La ‌gente puede ir al trabajo ‌y al colegio con seguridad", dijo la ministra del ⁠Interior, Mari Rantanen, en una publicación en la red social X.

El tráfico en el aeropuerto de Helsinki también se reanudó tras una suspensión de tres horas, según ​un comunicado ‌publicado en su página web.

"Las autoridades están tomando medidas. Las Fuerzas de Defensa han reforzado sus capacidades de vigilancia y respuesta. Insto a todos a seguir los comunicados de las autoridades", dijo el ⁠primer ministro, Petteri Orpo, en un comunicado en X.

EL GOBIERNO DE LETONIA CAE POR LOS INCIDENTES CON LOS DRONES

Las recientes violaciones del espacio aéreo por parte de drones ucranianos se producen en un momento en que Kiev ha intensificado los ataques contra la infraestructura de exportación de petróleo de Rusia, ‌incluyendo ataques masivos contra los puertos de Primorsk y Ust-Luga, en el mar Báltico.

La coalición de Gobierno de Letonia se derrumbó el jueves en un contexto de divisiones internas sobre la gestión de un incidente con drones reciente, tras ‌la decisión de la primera ministra, Evika Silina, el pasado fin de semana de destituir al ministro de Defensa, Andris Spruds.

El ‌presidente ucraniano, Volodímir ⁠Zelenski, declaró el miércoles que Ucrania enviaría expertos a Letonia para ayudar a proteger el ​espacio aéreo del país.

Con información de Reuters