El tipo de manicura tendencia en el otoño 2026: los dos colores que arrasan y cómo combinarlos

El marrón y el verde son los colores estrella de la temporada.

Este otoño 2026, las tendencias en manicura se enfocan en dos tonos que están arrasando: los marrones y los verdes. El marrón, un clásico que suele aparecer junto al burdeos al terminar el verano, vuelve con fuerza gracias al color viral del año, el 'mocha mousse', que se trasladó también a las uñas.

Por otro lado, el verde se mantiene como un color en auge desde hace varios meses. Los tonos van desde los más suaves, como el matcha, hasta los verdes más intensos y oscuros, que aportan profundidad y sofisticación a cualquier diseño.

Pero, ¿qué pasa si unimos estas dos tendencias en una sola manicura? La propuesta es un mix entre un verde oliva oscuro, llamado 'onza de chocolate Dubai', y un marrón cálido. Esta combinación, inspirada en las bebidas de café y té que marcaron pauta durante el año, resulta elegante y favorecedora para mujeres de todas las edades.

Para potenciar el look, se recomienda optar por uñas ni muy cortas ni muy largas, con forma semicuadrada —es decir, cuadradas pero con las puntas redondeadas—. Este estilo ayuda a estilizar los dedos, haciéndolos lucir más finos y largos sin caer en extremos.

Si preferís llevar los colores por separado, podés jugar con bases marrones y detalles verdes, o viceversa, usando técnicas populares como las 'polka dot nails' o la manicura francesa, que siguen siendo tendencia.

Los errores que arruinan tu manicura y cómo evitarlos

Por más lindo que sea el color que elijas, hay ciertos errores que pueden hacer que tu manicura dure apenas un par de días. La buena noticia es que con algunos cuidados simples podés estirar su vida útil y lucir unas uñas impecables por más tiempo.

Uno de los fallos más comunes es saltarte la base coat. Aplicar el esmalte directamente sobre la uña sin una capa base hace que se manche, se descascare más rápido y, en el caso de los colores oscuros, termine pigmentando la superficie natural. La base coat no solo protege, sino que también ayuda a que el color se adhiera mejor.

Otro error frecuente es no respetar los tiempos de secado. La ansiedad por terminar hace que muchas apliquen una segunda capa antes de que la primera esté completamente seca, lo que genera burbujas, marcas y una duración mucho más corta. Paciencia: mejor esperar unos minutos entre capa y capa.

También juega en contra no hidratar cutículas ni uñas. Las cutículas secas y los bordes levantados facilitan que el esmalte se levante desde los bordes. Aplicar aceite de cutículas a diario y mantener las manos hidratadas hace toda la diferencia.

Por último, olvidarte del top coat es sentenciar tu manicura a un final prematuro. Esta capa final sella el color, aporta brillo y protege contra golpes y roces. Con estos simples cuidados, tus uñas van a lucir recién hechas por mucho más tiempo.