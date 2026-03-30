Banco Nación lanzó un Ahora 20 para reactivar el consumo

Ante la caída del consumo masivo, el Gobierno lanzó una promoción a través del Banco Nación para intentar reactivar la economía callejera. Habrá hasta 20 cuotas sin interés para productos que van desde tecnología y artículos para el hogar hasta bicicletas y motos.

La nueva propuesta de financiamiento estará vigente hasta el 31 de mayo y está apuntada para renovar y equipar el hogar en 3, 6, 12, 15, 18 y hasta 20 cuotas sin interés, con las tarjetas de crédito Visa y Mastercard de la entidad, tanto en modalidad presencial como en e-commerce y a través de “BNA+”.

La propuesta, que estará vigente hasta el 31 de mayo, se subdivide en los siguientes segmentos principales:

Tecnología y artículos para el hogar.

Decoración de hogar.

Materiales para la construcción.

Colchonerías.

Movilidad que incluye bicicletas y motos.

Con estas promociones, el Banco Nación "reafirma su compromiso de acompañar a las familias argentinas, facilitando el acceso a los productos esenciales con beneficios concretos y opciones de financiación pensadas para cada cliente", señaló el comunicado. Para conocer los más de 6.000 comercios adheridos y las nuevas incorporaciones, podés ingresar en este sitio.

Caída del consumo

El consumo masivo —que incluye alimentos, productos de limpieza e higiene— registró en febrero una nueva caída por segundo mes consecutivo. En esta ocasión, el retroceso superó los 3 puntos porcentuales y marcó el descenso más pronunciado del último año. La baja se observó en casi todos los canales de venta, con la excepción del comercio electrónico.

Según el informe mensual de la consultora Scentia, en febrero el consumo cayó un 3,4% en comparación con el mismo mes del año anterior. De esta manera, se profundizó la tendencia negativa iniciada en enero, cuando ya se había registrado una baja interanual del 1,1%.

El dato resulta aún más significativo al tratarse del peor registro de los últimos 12 meses. Además, confirma una tendencia sostenida: es el cuarto febrero consecutivo con caída en el consumo, tras descensos del 3,8% en 2025, 2,6% en 2024 y 1,1% en 2023.

En la comparación mensual, el consumo también mostró un retroceso del 6,3% respecto de enero. Sin embargo, esta variación podría estar influida por factores estacionales, como la menor cantidad de días del mes y los feriados de Carnaval, que suelen afectar la actividad comercial.