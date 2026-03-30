Las aerolíneas europeas habrían superado el objetivo del 2% de combustible verde en 2025

FOTO DE ARCHIVO. Un avión de carga Boeing 777 de Lufthansa, neutro en emisiones de CO2 y operado con combustible de aviación sostenible (SAF), es repostado en el aeropuerto de Fráncfort, Alemania

Por Joanna Plucinska y ​Tim Hepher

COLONIA, Alemania, 30 mar (Reuters) - El sector de la aviación europeo ha alcanzado —y es muy posible que haya superado— el mandato del ‌2% de uso de ‌combustible verde para aviones en 2025, según informaron a Reuters un responsable regulador y una fuente, lo que refuerza las credenciales ecológicas de las aerolíneas en un momento en que la región busca reducir su dependencia de los hidrocarburos.

Este logro, del que no se había informado anteriormente y que se confirmará en un informe a lo largo ​del año, supone un ⁠cambio radical con respecto al año anterior, cuando la adopción fue ‌de apenas el 0,6%. Las aerolíneas habían advertido en ⁠repetidas ocasiones de que no se ⁠alcanzarían los objetivos.

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"Creemos que alcanzaremos o incluso superaremos el 2% en 2025", dijo a Reuters en una entrevista en Colonia Florian Guillermet, director de ⁠la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en ​inglés), organismo regional de seguridad aérea que supervisa ‌la aplicación de los objetivos.

La EASA ‌publicará datos oficiales sobre el uso de combustible sostenible para ⁠aviones (SAF, por sus siglas en inglés) en Europa el año pasado después del verano boreal. El uso de combustible para aviones ha cobrado aún más protagonismo a medida que la guerra en Irán eleva ​los precios ‌del petróleo y perturba el suministro.

Un alto funcionario de la Unión Europea, que pidió no ser identificado, afirmó por separado que la región probablemente había superado el umbral.

"Terminaremos por encima del 2% en Europa para 2025. Vemos una clara respuesta ⁠de la oferta al mandato", dijo esta persona.

La UE exigió que el 2% del combustible disponible en los aeropuertos regionales fuera SAF en 2025, aumentando al 6% en 2030. El SAF sintético (eSAF) debe representar el 1,2% del total a partir de 2030, aumentando al 5% en 2035.

Airlines for Europe (A4E) —entre cuyos miembros se encuentran Ryanair , Lufthansa e IAG, propietaria de British Airways e ‌Iberia— ha instado a los reguladores a reducir el requisito de eSAF, argumentando que la oferta es limitada y los costes elevados.

La Comisión Europea ha declarado desde entonces que no tiene intención de dar marcha atrás en la obligación del eSAF, aunque reconoce que hay que hacer más ‌para que el combustible sea asequible y accesible.

"El mandato es un mandato, por lo que sigue vigente. Personalmente, no veo ninguna razón por la que ‌deba cambiar", dijo ⁠Guillermet, en consonancia con los comentarios del comisario de Transporte de la UE de la semana pasada.

El responsable ​de la UE se mostró de acuerdo: "Es muy importante cumplir con los mandatos. Hasta ahora hemos demostrado que teníamos razón".

Con información de Reuters