Pakistán y Afganistán intercambian ataques antes de las conversaciones entre EEUU e Irán

FOTO DE ARCHIVO. Agentes de policía inspeccionan vehículos como medida de seguridad, tras un intercambio de disparos entre fuerzas paquistaníes y afganas, en una carretera que conduce al aeropuerto de Karachi, Pakistán

Afganistán ​y Pakistán han intercambiado intensos disparos, según han informado ambas partes, pocos días después de anunciar una ‌tregua temporal en los ‌ataques, lo que ha agravado la tensión en esta inestable región, mientras Islamabad se prepara para acoger las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

Los enfrentamientos fronterizos ocurrieron el domingo, el mismo día en que Pakistán acogió a las potencias regionales para debatir la desescalada de la guerra en ​Oriente Medio, con el ⁠anuncio de que Islamabad podría acoger las conversaciones en ‌los próximos días.

Ambas partes utilizaron artillería y ⁠armas pesadas para atacar localidades de ⁠la provincia afgana de Kunar y del distrito fronterizo de Bajur, en Pakistán, según informaron las autoridades.

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Los disparos de Pakistán causaron ⁠al menos un muerto y 16 heridos, la ​mayoría de ellos mujeres y niños, según ‌Hamdullah Fitrat, portavoz adjunto del ‌gobierno talibán de Kabul.

Pakistán solo respondió a los intensos ⁠bombardeos procedentes de Afganistán, según dijeron fuentes de seguridad, que negaron que se hubieran atacado lugares civiles. Las fuentes se negaron a revelar su identidad, ya que no estaban ​autorizadas ‌a hablar con los medios de comunicación.

El ejército pakistaní no respondió a una solicitud de comentarios.

El mes pasado estallaron los peores combates entre Pakistán y Afganistán en años, que se cobraron numerosas víctimas en ⁠ambos bandos.

Kabul afirmó que más de 400 personas murieron en un ataque aéreo pakistaní contra un centro de rehabilitación de drogadictos en la capital afgana este mes, antes de que el país vecino suspendiera los ataques.

Pakistán rechazó los comentarios de los talibanes sobre el ataque, afirmando que había "atacado con precisión instalaciones militares ‌e infraestructuras de apoyo a los terroristas".

Se anunció una tregua en las hostilidades con motivo de la festividad islámica del Eid al-Fitr, solicitada también por Turquía, Qatar y Arabia Saudí, que Islamabad puso fin la semana pasada.

Kabul aún no ha anunciado ‌oficialmente si el alto el fuego sigue vigente por su parte.

Islamabad acusa a los talibanes afganos de dar refugio y apoyo ‌a milicianos islamistas ⁠que llevan a cabo ataques dentro de Pakistán. Kabul lo niega, alegando que los milicianos son ​un problema interno de Pakistán.

Con información de Reuters