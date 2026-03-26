Chau colita alta: el nuevo peinado en tendencia para este otoño-invierno 2026 que ya usan las francesas.

La colita alta con gel, peinado característico del clean girl look, va a ser desplazado este otoño-invierno 2026 por otro totalmente diferente.

Este peinado es muy popular entre las parisinas y las redes sociales de moda, como Pinterest, están repletas de chicas usándolo. Lo mejor es que no te lleva nada de tiempo hacértelo y no necesitás ni gel, ni peine.

Se trata de la colita baja con french clip (pinza en formato horizontal). Este año, la tendencia no son los peinados perfectos y tirantes con gel, que te hacen ver elegante y prolija, sino el estilo más messy, descontracturado y natural.

Colita baja: por qué es tendencia este 2026

No te preocupes si tenés frizz o un pelo ondulado o con rulos difíciles de controlar: todo esto forma parte del messy look. Esta estética es una excelente alternativa si estás apurada a la mañana y querés resolver un peinado rápido, sin perder estilo.

"Se ven limpias, están prácticas, pueden ser con la raya al centro o lateral. Funciona porque es el peinado más rápido y fácil para verte arreglada pero sin tanto esfuerzo", cuenta Valentina Prez, creadora de contenido sobre moda.

Peinado en tendencia para este otoño-invierno 2026.

Cómo hacértelo vos misma

Desenredá el pelo suavemente (podés hacerlo con los dedos, no hace falta peine). Definí la raya como más te guste: al medio o al costado. Juntá el pelo en una colita baja, a la altura de la nuca. Retorcé ligeramente la cola. Sujetá con el french clip en forma horizontal. Dejá algunos mechones sueltos adelante o a los costados para reforzar ese efecto messy.

Cómo reemplazar el french clip

Si no tenés estos clips franceses, también podés usar una colita de pelo baja o el broche que tengas. Otra alternativa es atártela con una gomita de pelo común y luego envolverla con un mechon de tu propio pelo.